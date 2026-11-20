Përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të Komisionit Evropian kanë zhvilluar bisedime për ecurinë ekonomike e financiare të vendit, për reformat strukturore, si dhe për vështirësitë që shoqërojnë rrugën drejt integrimit evropian.
Në Prishtinë u zhvillua më 19 nëntor takimi i tetë i Nënkomitetit për Çështje Ekonomike, Financiare dhe Statistika, i cili funksionon në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.
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Në këtë mbledhje u kaluan në shqyrtim zhvillimet ekonomike në Kosovë, politikat fiskale dhe buxhetore, klima e biznesit, administrimi i financave publike, sektori i statistikave dhe sistemi i kontrollit të brendshëm financiar publik.
Një pjesë e konsiderueshme e diskutimeve iu kushtua projektbuxhetit për vitin 2027, rritjes së ekonomisë, investimeve të huaja direkte, inflacionit dhe situatës në tregun e punës.
Komisioni Evropian nënvizoi se Kosova duhet të sigurojë qëndrueshmëri makrofiskale, duke mos tejkaluar tavanet e shpenzimeve dhe nivelin e deficitit të parashikuar nga rregullat fiskale. Po ashtu, u kërkua që përparësi t’u jepet atyre shpenzimeve që kanë efekt transformues dhe që ndihmojnë zgjerimin ekonomik.
Një temë tjetër e trajtuar ishte miratimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, pas mbylljes së fazës së paqëndrueshmërisë institucionale. Qëllimi është vendosja e një strategjie të qartë fiskale dhe lidhja më e ngushtë e saj me ciklin vjetor buxhetor, duke përmirësuar njëkohësisht konsultimet dhe pjesëmarrjen e shoqërisë civile.
Në qendër të bisedimeve ishin gjithashtu reformat për përmirësimin e klimës së biznesit, zhvillimin e sektorit të energjisë dhe procesin e privatizimit. U diskutuan edhe masat për nxitjen e sektorit privat, dixhitalizimi i regjistrimit të bizneseve të reja dhe tërheqja e investimeve të huaja direkte produktive. BE-ja e cilësoi pozitiv progresin në mbikëqyrjen financiare, por theksoi se duhet forcuar qeverisja e ndërmarrjeve publike.
Lidhur me lëvizjen e lirë të kapitalit, Bashkimi Evropian e mirëpriti kërkesën e Kosovës për t’u përfshirë në zonën gjeografike të Sistemit të Vetëm të Pagesave në Euro, e njohur si SEPA. Kjo kërkesë u dorëzua pasi vendi avancoi më tej me përafrimin e kornizës ligjore kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Pjesëmarrësit diskutuan për rëndësinë që kanë statistikat e besueshme dhe cilësore në hartimin e politikave ekonomike të qëndrueshme dhe të bazuara në fakte. U theksua se duhet përmirësuar qasja ndaj burimeve administrative të të dhënave dhe përdorimi sistematik i tyre.
Në veçanti, u vu në dukje nevoja për të forcuar kapacitetet institucionale të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, duke siguruar burime të mjaftueshme njerëzore dhe financiare për Regjistrimin e Bujqësisë, zhvillimi i të cilit është shtyrë për në vitin 2027.
Sa i takon kontrollit financiar, BE-ja kërkoi përshpejtimin e reformave për ngritjen e një sistemi të plotë të kontrollit të brendshëm financiar publik. Po ashtu, u nënvizua nevoja urgjente për zbatim më të mirë të rekomandimeve të auditimit të jashtëm, fuqizim të auditimit të brendshëm dhe rritje të transparencës në raportim.
Bashkimi Evropian, si partneri kryesor i Kosovës dhe donatori më i madh i ndihmës financiare, vijon ta mbështesë vendin në zbatimin e reformave që e afrojnë me standardet dhe politikat e BE-së.