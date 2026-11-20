Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, e ka vlerësuar Agjendën Parlamentare për Çështje të Grave dhe Barazi Gjinore 2027–2030 si një zotim të rëndësishëm për avancimin e të drejtave të grave dhe forcimin e barazisë gjinore në Kosovë.
Përmes një postimi, ajo bëri të ditur se në prezantimin e projekt-planit të punës u ritheksua rëndësia e një angazhimi të përbashkët institucional, në mënyrë që agjenda të japë rezultate konkrete dhe të ndikojë drejtpërdrejt në jetën e grave.
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Sipas saj, mbrojtja e të drejtave, siguria, pavarësia dhe barazia e grave duhet të jenë garanci të zbatueshme në jetën e përditshme, e jo thjesht synime në dokumente institucionale.
Gërvalla ka deklaruar se barazia nuk mund të mbetet vetëm një parim i shkruar. Ajo shtoi se asnjë grua nuk duhet të pengohet nga dhuna, diskriminimi apo pabarazia për të ushtruar të drejtat e veta dhe për të vendosur për të ardhmen e saj.
Në cilësinë e ministres së Drejtësisë dhe koordinatores kombëtare kundër dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, ajo ritheksoi përkushtimin e saj për të vijuar punën në mbrojtjen më të mirë të viktimave dhe në rritjen e përgjegjësisë institucionale.
Në mbyllje, Gërvalla shprehu gatishmërinë për bashkëpunim dhe mbështetje të plotë ndaj Kuvendit për realizimin e kësaj agjende.