Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i kërkoi presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky ta njohë pavarësinë e Kosovës, duke nënvizuar se ky rast dallon thelbësisht nga aneksimi i Krimesë nga Rusia.
Në një opinion të publikuar në median ukrainase “Kyiv Post”, Kurti kritikoi qëndrimin e deritanishëm të Kievit dhe kujtoi se Zelensky e përsëriti atë gjatë vizitës në Beograd në gusht të këtij viti.
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Ai vuri në pah mbështetjen e pandërprerë të Kosovës për Ukrainën përballë agresionit rus, ku përfshihen dënimi i sulmeve të Moskës, rreshtimi me sanksionet e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, strehimi i gazetarëve ukrainas, si dhe ofrimi i ndihmës dhe trajnimeve ushtarake.
Kurti hodhi poshtë edhe pretendimet e presidentit rus Vladimir Putin, i cili e përdor Kosovën për të justifikuar marrjen e Krimesë, duke theksuar se dy rastet kanë dallime thelbësore historike e juridike.
Sipas tij, pavarësia e Kosovës erdhi si rezultat i represionit, luftës, spastrimit etnik, ndërhyrjes së NATO-s dhe një procesi ndërkombëtar, ndërsa Krimea u aneksua nga Rusia me forcë ushtarake.
Kreu i Qeverisë vlerësoi se njohja e Kosovës nga Ukraina do ta minonte argumentin e Putinit për barazimin e këtyre rasteve dhe do të përbënte një kontribut në mbrojtjen e rendit ndërkombëtar.
Kurti shkroi se presidenti Zelensky duhet ta njohë Kosovën jo si një favor ndaj Prishtinës, por sepse një veprim i tillë do të forconte rendin ndërkombëtar që Ukraina e ka mbrojtur me vite. Ai e mbylli opinionin me mesazhin: “Krimea është Ukrainë. Dhe Kosova është Kosovë”.
Për këtë thirrje, ndikimin e mundshëm në qëndrimin e Kievit dhe rëndësinë që do të kishte njohja e Kosovës nga Ukraina, ka folur analisti politik dhe njohësi i çështjeve ndërkombëtare Eduard Gashi.
Gashi vlerësoi se çështja nuk duhet parë vetëm si kërkesë për njohje diplomatike, por si pjesë e një debati më të gjerë për raportin ndërmjet së drejtës ndërkombëtare, interesave shtetërore dhe realitetit gjeopolitik.
Ai tha se apeli i Kurtit drejtuar Zelenskyt nuk duhet lexuar thjesht si kërkesë për njohje. Ai prek një problem më të thellë të marrëdhënieve ndërkombëtare: lidhjen midis parimeve juridike, interesave të shteteve dhe rrethanave gjeopolitike. Në diplomaci, shtetet rrallë ndryshojnë qëndrime vetëm për shkak të një deklarate publike; ato ndryshojnë kur ndryshojnë interesat, rrethanat ose kostoja politike e një linje. Prandaj efekti i thirrjes së Kurtit nuk duhet matur vetëm me pyetjen nëse Ukraina do ta njohë Kosovën nesër, por edhe me pyetjen nëse debati zhvendoset nga precedenti territorial te dallimi mes vetëvendosjes dhe pushtimit ushtarak.
Sipas tij, Ukraina ndodhet në një pozitë shumë të ndërlikuar: nga njëra anë kërkon respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial, ndërsa nga ana tjetër vazhdon të mos e njohë Kosovën, e cila është rreshtuar qartë në mbështetje të Ukrainës kundër agresionit rus. Ky paradoks diplomatik, vlerësoi Gashi, meriton trajtim serioz.
Megjithatë, ai shtoi se duhet kuptuar edhe logjika e Kievit: Ukraina ka marrë mbështetje politike nga Serbia për integritetin e vet territorial dhe ka interesa konkrete në ruajtjen e marrëdhënieve me Beogradin. Po ashtu, udhëheqja ukrainase druhet se njohja e Kosovës mund të keqpërdoret nga propaganda ruse.
Por këtu lind pyetja thelbësore, tha Gashi: a duhet një shtet ta përcaktojë politikën e jashtme mbi bazën e asaj që mund të thotë kundërshtari, apo mbi bazën e fakteve dhe të së drejtës ndërkombëtare? Kjo dilemë i vihet Kievit nga thirrja e Kurtit.
Gashi theksoi se deklarata e Ukrainës se çështja e njohjes së Kosovës nuk është mbyllur përfundimisht tregon se ka hapësirë për bisedime diplomatike, por kjo nuk do të thotë se një vendim i tillë është i afërt.
Për përdorimin e rastit të Kosovës nga Moska për të justifikuar aneksimin e Krimesë, ai nënvizoi se krahasimi nuk qëndron për shkak të dallimeve thelbësore historike dhe juridike.
Ai kujtoi se Vladimir Putin e ka përdorur vazhdimisht Kosovën për të justifikuar veprimet e Rusisë në hapësirën ish-sovjetike, duke pretenduar se Perëndimi ka krijuar një precedent që Moska mund ta përdorë për Krimenë dhe territoret e tjera ukrainase.
Por, sipas Gashit, ngjashmëria përfundon aty ku fillon analiza serioze e rrethanave historike e juridike. Kosova nuk u bë shtet si rezultat i pushtimit dhe aneksimit nga një fuqi e huaj; pavarësia e saj erdhi pas një historie të gjatë represioni, luftës së viteve 1998–1999, dëbimeve masive, ndërhyrjes ndërkombëtare dhe një periudhe administrimi nga Kombet e Bashkuara. Në rastin e Krimesë, Rusia përdori forcën ushtarake për të marrë kontrollin mbi territorin e një shteti tjetër dhe më pas e aneksoi atë. Këto, sipas tij, janë dallime thelbësore.
Gashi iu referua edhe opinionit këshillëdhënës të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të 22 korrikut 2010, duke sqaruar se Gjykata nuk shpalli një të drejtë universale për shkëputje dhe as nuk i detyroi shtetet ta njihnin Kosovën. Megjithatë, konstatimi i saj mbetet një argument juridik me rëndësi për legjitimitetin ndërkombëtar të shpalljes së pavarësisë. Në anën tjetër, aneksimi i Krimesë lidhet me ndalimin e përdorimit të forcës kundër integritetit territorial të shteteve, parim themelor i Kartës së Kombeve të Bashkuara. Dallimi, theksoi ai, nuk qëndron thjesht te fakti që një territor kërkoi pavarësi, por te mënyra se si u krijuan rrethanat politike e juridike që çuan në ndryshimin e statusit.
Për ndikimin e njohjes së Kosovës nga Ukraina, Gashi tha se ajo do të kishte rëndësi simbolike dhe diplomatike, edhe pse nuk do ta ndalte vetvetiu propagandën ruse.
Ai shpjegoi se njohja do të tregonte se një shtet që është vetë viktimë e agresionit territorial mund ta dallojë pavarësimin e Kosovës nga aneksimi me dhunë i territorit të tij. Megjithatë, duhet shmangur iluzioni se propaganda ruse do të ndalej automatikisht. Propaganda, vuri në dukje ai, nuk funksionon gjithnjë mbi logjikë të qëndrueshme; ajo shpesh synon konfuzion, barazon raste të ndryshme dhe relativizon përgjegjësinë për përdorimin e forcës. Por ndryshimi politik do të ishte domethënës: vetë Ukraina do ta kundërshtonte interpretimin rus, duke pranuar se rasti i Kosovës dhe ai i Krimesë nuk përbëjnë precedentë juridikisht të barazvlefshëm.
Në lidhje me pyetjen nëse ka ardhur koha që Ukraina t’ia kthejë Kosovës mbështetjen përmes njohjes së pavarësisë, Gashi u shpreh se çështja duhet trajtuar në dy nivele: atë moral dhe atë të interesave shtetërore.
Ai vlerësoi se Kosova ka shfaqur solidaritet të qartë me Ukrainën, duke dënuar agresionin rus, duke u rreshtuar me sanksionet perëndimore dhe duke ofruar ndihmë, trajnime e mbështetje për qytetarët ukrainas. Ky solidaritet ka peshë të veçantë, sepse qytetarët e Kosovës e njohin nga përvoja historike koston njerëzore të luftës, dëbimit dhe pasigurisë.
Por në marrëdhëniet ndërkombëtare, shtoi ai, solidariteti nuk krijon automatikisht detyrim juridik për njohje diplomatike. Shtetet nuk veprojnë si individë që ia kthejnë njëri-tjetrit nderet sipas një kodi personal mirënjohjeje; ato lëvizin brenda një sistemi interesash, detyrimesh, aleancash dhe kufizimesh.
Prandaj, sipas tij, pyetja më e rëndësishme për Kievin nuk është nëse Ukraina i detyrohet Kosovës një njohje, por nëse vazhdimi i mosnjohjes i shërben ende interesave afatgjata të Ukrainës dhe interpretimit të rendit ndërkombëtar që ajo mbron.
Gashi përmendi edhe rëndësinë që do të kishte një njohje eventuale e Kosovës nga Ukraina në debatin me pesë shtetet e Bashkimit Evropian që ende nuk e njohin pavarësinë e saj. Sipas tij, ajo nuk do t’i detyronte këto vende të ndryshonin qëndrim, por do t’i shtonte debatit një argument diplomatik me peshë: qëndrimin e një vendi evropian që po lufton kundër cenimit të integritetit territorial.
Në përfundim, analisti vlerësoi se debati për njohjen e Kosovës nga Ukraina shkon përtej marrëdhënieve dypalëshe, sepse prek qëndrueshmërinë e parimeve ndërkombëtare në një kohë kur interesat gjeopolitike ndikojnë fuqishëm në vendimet e shteteve. Ai theksoi se thirrja e Kurtit ka rëndësi për rikthimin e çështjes së Kosovës në debatin evropian, por rezultatet e saj do të varen nga angazhimi i mëtejshëm diplomatik dhe argumentimi juridik.
Gashi shtoi se debati nuk është vetëm për dy shtete; ai prek një nga kontradiktat më të mëdha të politikës ndërkombëtare: përpjekjen për të mbrojtur parimet universale në një botë ku shtetet vazhdojnë të veprojnë sipas interesave të tyre. Thirrja e Kurtit, sipas tij, e rikthen Kosovën në një debat evropian ku prej kohësh ajo përdoret si argument nga palë me interesa të kundërta. Vlera afatgjatë e thirrjes do të përcaktohet nga ajo që ndodh pas deklaratës: dialogu diplomatik, argumentet juridike dhe aftësia për t’i kthyer marrëdhëniet e solidaritetit në marrëdhënie të qëndrueshme ndërmjet shteteve. Ai theksoi se Kosova dhe Krimea nuk mund të analizohen seriozisht duke u mbështetur vetëm te fakti se të dyja kanë qenë objekt mosmarrëveshjesh territoriale; historia, përdorimi i forcës, proceset ndërkombëtare dhe rrethanat juridike kanë rëndësi vendimtare. Sfida e diplomacisë evropiane, sipas tij, nuk është të gjendet një formulë politike që i kënaq të gjitha palët, por të tregohet se parimet e sovranitetit, vetëvendosjes dhe ndalimit të agresionit mund të interpretohen me qëndrueshmëri, pa i barazuar artificialisht situata me dallime themelore. Sepse nëse e drejta ndërkombëtare përdoret vetëm kur përputhet me interesin e çastit, ajo rrezikon të humbasë autoritetin që shtetet e vogla kanë më shumë nevojë ta mbrojnë.