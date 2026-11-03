Qendra e Vetëvendosjes në Prishtinë dorëzon sot materiale në Prokurorinë Speciale

Qendra e Vetëvendosjes në Prishtinë dorëzon sot materiale në Prokurorinë Speciale

Për sot në orën 10:00 është njoftuar dorëzimi i disa materialeve nga Qendra e Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë pranë Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Dorëzimi do të kryhet në Prishtinë, në këtë prokurori.

Përmbajtja e materialeve mbetet e panjohur, ndërsa nuk është sqaruar as çështja me të cilën lidhen dhe as personat të cilëve u referohen.

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Përfaqësuesit e Vetëvendosjes pritet të japin sqarime të mëtejshme pasi t’i kenë dorëzuar materialet, duke shpjeguar çfarë përmbajnë dhe përse po i paraqesin në organin e ndjekjes.


Shtuar 3.11.2026 08:24

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