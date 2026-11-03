Bastisje në Prishtinë, Ferizaj e Fushë Kosovë, aksion ndërkombëtar për dyshime për shpëlarje parash

Forca të shumta të Policisë së Kosovës kanë nisur mëngjesin e sotëm kontrolle në disa lokacione në Prishtinë, Ferizaj dhe Fushë Kosovë, si pjesë e një operacioni të gjerë me shtrirje ndërkombëtare.
Aksioni lidhet me hetimin e dyshimeve për shpëlarje parash dhe aktivitete kriminale përtej kufijve shtetërorë. Veprimet po bashkërendohen me autoritete të huaja, mes të cilave edhe ato të Gjermanisë.
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Sipas burimeve mediatike, në terren po vepron Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit e Policisë së Kosovës. Hetimi në kuadër të të cilit po kryhen këto veprime drejtohet nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.
Informacionet e siguruara nga media tregojnë se kontrollet në lokacione të ndryshme po kryhen në zbatim të urdhrit të Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special.
Shtrirja përtej Kosovës përbën një element me rëndësi të veçantë të këtij operacioni. Burimet e Sinjalit raportojnë se, njëkohësisht me bastisjet në vend, aksione të bashkërenduara po kryhen në Gjermani dhe në disa vende të tjera evropiane, me synim zbardhjen e një aktiviteti të dyshuar kriminal ndërkufitar.
Provat financiare dhe materiale janë në fokus të kontrolleve
Sipas burimeve të Sinjalit, përmes bastisjeve kërkohet të sigurohen prova materiale e financiare, të cilat mund të shërbejnë për identifikimin e personave të përfshirë dhe për ndjekjen e lëvizjes së parave të dyshuara.
Hetuesit po kërkojnë telefona celularë, kompjuterë e pajisje të tjera elektronike, dokumente financiare, para të gatshme, ar dhe objekte të tjera me vlerë.
Në vijim të hetimit pritet të shqyrtohen edhe komunikimet dhe transaksionet, si dhe lidhjet e mundshme financiare mes personave e subjekteve që dyshohet se mund të kenë marrë pjesë në këtë veprimtari.
Dyshimet për shpëlarje parash në kontekstin e mashtrimeve ndërkombëtare
Ky aksion zhvillohet në një periudhë kur autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kanë pasur nën hetim mashtrimet financiare, mes tyre edhe rastet e kryera nëpërmjet qendrave të thirrjeve, të njohura si Call Center.
Në skema të këtij lloji, qytetarët mund të mashtrohen me oferta të rreme investimi. Për hetuesit financiarë, ndjekja e rrjedhës së parave dhe përcaktimi i përfituesve përfundimtarë mbeten ndër vështirësitë kryesore.
Nuk ka ende konfirmim, megjithatë, që aksioni i sotëm të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me ndonjë rrjet të caktuar qendrash thirrjesh.
Aksioni vijon, pa një bilanc përfundimtar
Numri i lokacioneve të kontrolluara, arrestimet e mundshme dhe vlera e parave apo e sendeve që mund të jenë sekuestruar nuk janë përcaktuar ende me të dhëna përfundimtare.
Ndërhyrjet po vazhdojnë njëkohësisht në disa drejtime. Nga rezultatet e tyre pritet të bëhen më të qarta përmasat e aktivitetit të dyshuar dhe lidhjet e mundshme të tij në nivel ndërkombëtar.