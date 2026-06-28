Dimal Basha për urën e tretë mbi Ibër: Me Kurtin, debati s’është më për ndarjen e Kosovës

Ministri në detyrë i Infrastrukturës, Transportit, Dimal Basha, ka komentuar ndërtimin e urës së tretë mbi lumin Ibër, të cilin e ka përshkruar si një projekt me rëndësi për afrimin e qytetarëve dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik në të dy anët e lumit.

Në një reagim të bërë në rrjetet sociale, ai theksoi se kjo urë po ndërtohet me synimin që të forcojë edhe më tej lidhjen mes veriut dhe jugut të vendit.

Të lidhura

None found

“Ura e tretë mbi lumin Ibër po realizohet, duke forcuar lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe mundësinë e zhvillimit të ekonomisë në të dy anët e lumit. Punët tona po e lidhin edhe më shumë veriun me jugun”, ka shkruar Basha.

Ai publikoi edhe postimin e plotë:

“Ura e tretë mbi lumin Ibër po realizohet, duke forcuar lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe mundësinë e zhvillimit të ekonomisë në të dy anët e lumit. Punët tona po e lidhin edhe më shumë veriun me jugun.

Me Kryeministrin Kurti debati nuk është më nëse po ndahet Kosova, por sa shumë po e afrojmë atë.

Vazhdojmë me punë te mira!”

https://www.facebook.com/reel/1312181223976815/


Shtuar 28.06.2026 11:19

Tags: , ,
Ministria e Drejtësisë nxjerr listën e kandidatëve që e kaluan pjesën me shkrim të Provimit të Jurisprudencës

Ministria e Drejtësisë nxjerr listën e kandidatëve që e kaluan pjesën me shkrim të Provimit të Jurisprudencës
Ambasada e SHBA-së në Kosovë mban pritje për 250-vjetorin e Pavarësisë amerikane

Ambasada e SHBA-së në Kosovë mban pritje për 250-vjetorin e Pavarësisë amerikane
Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik
BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit

BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit
Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari

Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari
Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?
Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së

Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së
Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan

Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio