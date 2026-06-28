Dimal Basha për urën e tretë mbi Ibër: Me Kurtin, debati s’është më për ndarjen e Kosovës

Ministri në detyrë i Infrastrukturës, Transportit, Dimal Basha, ka komentuar ndërtimin e urës së tretë mbi lumin Ibër, të cilin e ka përshkruar si një projekt me rëndësi për afrimin e qytetarëve dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik në të dy anët e lumit.
Në një reagim të bërë në rrjetet sociale, ai theksoi se kjo urë po ndërtohet me synimin që të forcojë edhe më tej lidhjen mes veriut dhe jugut të vendit.
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“Ura e tretë mbi lumin Ibër po realizohet, duke forcuar lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe mundësinë e zhvillimit të ekonomisë në të dy anët e lumit. Punët tona po e lidhin edhe më shumë veriun me jugun”, ka shkruar Basha.
Ai publikoi edhe postimin e plotë:
“Ura e tretë mbi lumin Ibër po realizohet, duke forcuar lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe mundësinë e zhvillimit të ekonomisë në të dy anët e lumit. Punët tona po e lidhin edhe më shumë veriun me jugun.
Me Kryeministrin Kurti debati nuk është më nëse po ndahet Kosova, por sa shumë po e afrojmë atë.
Vazhdojmë me punë te mira!”