BE zbulon nëse do të ketë takim Kurti-Vuçiç në Davos të Zvicrës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti Serb Aleksandër Vuçiç do të marrin pjesë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos javën e ardhshme.

Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano bëri me dije se nuk do të ketë takim mes Kurtit dhe Vuçiçit në forumin që do të mbahet në Zvicër. Ndërkohë në njoftimn ku mësohet se Kurti do të jetë në Davos, nuk është publikuar agjenda e tij.

“Kryeministri Kurti javën e ardhshme do të marrë pjesë në Forumin Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës, sa i përket agjendës së kryeministrit atje, ende nuk është përfundimtare, kështu që do të njoftoheni me kohë për takimet që do të mbahen në margjinat e forumit”, thuhet në deklaratën e kryeministrisë së Kosovës.

Për herë të fundit, dy liderët janë takuar në Bruksel në shtator të vitit të kaluar në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.

Forumi Ekonomik në Davos të Zvicrës do të mbahet nga data 15 janar dhe pritet të zgjasë 4 ditë ndërsa motoja e edicionit të 54-t të tij është “Rindërtimi i besimit”.