Pse pjepri është zgjidhja perfekte për shëndetin

Pjepri është një frut i domosdoshëm në verë. Përveçse është i shijshëm, ai është plot me vitamina C, B dhe A, si dhe me kalcium, magnez, fosfor, hekur, bakër dhe mangan. Përmban gjithashtu tiaminë, niacinë, vitaminë B6, folate, acid pantotenik. Ja disa nga përfitimet që marrim nga kosumimi i tij.

1. Ndihmon në uljen e presionit të gjakut

Meqenëse pjepri është një frut i pasur me pak natrium dhe kalium, ai mund t’ju ndihmojë të mbani nivele të shëndetshme të presionit të gjakut.

2. Përmban lëndë ushqyese jetike për shëndetin e kockave

Pjepri përmban disa lëndë ushqyese që janë jetike për riparimin dhe ruajtjen e kockave të forta, duke përfshirë folatin, vitaminën K dhe magnezin. Në veçanti, pjepri është një burim i mirë i folatit, që është thelbësor për zbërthimin e homocisteinës – nivelet e ngritura të së cilës janë lidhur me reduktimin e densitetit mineral kockor me kalimin e kohës.

3. Mund të përmirësojë kontrollin e sheqerit në gjak

Disa kërkime tregojnë se pjepri, mund të nxisë nivele të shëndetshme të sheqerit në gjak . Një studim i fundit shtatë-vjeçar në gjysmë milioni njerëz zbuloi se ata që konsumonin fruta të freskëta çdo ditë kishin 12% më pak gjasa të zhvillonin diabetin, krahasuar me ata që hanin fruta rrallë. Megjithëse pjepri përmban karbohidrate që mund të rrisin sheqerin në gjak përkohësisht, ai gjithashtu ofron fibra dhe lëndë ushqyese të tjera që mund të ndihmojnë në përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak me kalimin e kohës.

4. I pasur me elektrolite dhe ujë

Kur mendoni për hidratimin , gjëja e parë që ndoshta ju vjen në mendje është uji. Megjithatë, për t’u hidratuar në mënyrë efektive dhe të duhur, trupi juaj ka nevojë për më shumë se kaq – ai gjithashtu ka nevojë për elektrolite. Pjepri është rreth 90% ujë dhe përmban elektrolite, të tilla si kalium, magnez, natrium dhe kalcium.

5. Lëkurë e shëndetshme

Ngrënia e pjeprit mund të mbështesë lëkurën e shëndetshme për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës C. Marrja adekuate e vitaminës C është e domosdoshme për prodhimin e duhur të kolagjenit, një proteinë kryesore strukturore që është jetike për riparimin dhe mirëmbajtjen e indeve të lëkurës. Për më tepër, për shkak se vitamina C është një antioksidant i fuqishëm, disa kërkime tregojnë se ajo mund të mbrojë lëkurën tuaj nga dëmtimi i diellit.

6. Mbron sistemin tuaj imunitar

Vitamina C është ndoshta më e njohur për rolin e saj në mbështetjen e funksionit imunitar, dhe pjepri është i ngarkuar me të. Në fakt, hulumtimi sugjeron se marrja e duhur e vitaminës C në dietë mund të parandalojë dhe trajtojë infeksione të ndryshme të frymëmarrjes dhe sistematike, të tilla si pneumonia dhe ftohja e zakonshme.

7. Nxit tretjen

Pjepri përmban fibra, një lëndë ushqyese që njihet mirë për përmirësimin e shëndetit të tretjes. Marrja e duhur e fibrave dietike ngadalëson reagimin e sheqerit në gjak dhe promovon rregullsinë e zorrëve dhe rritjen e baktereve të shëndetshme të zorrëve. Në fakt, për disa njerëz me çrregullime të caktuara të tretjes ose ata që rishtazi po futin ose rifusin fibrat në dietën e tyre, një frut me më pak fibra, si pjepri, mund të tolerohet më mirë se ushqimet e tjera me fibra të larta.