Pas 15 raundesh, zgjidhet kryetari i Dhomës së Përfaqësueve në SHBA

Republikani Kevin McCarthy u zgjodh mëngjesin e së shtunës (7/1) kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA -së , duke i dhënë fund një procesi që u shënua deri në momentin e fundit nga tensione të larta në radhët e republikanëve.

Duheshin gjithsej 15 vota që kandidati republikan të arrinte numrin prej 216 votash. Nga ana e tij, kandidati demokrat , Hakim Jeffries , ka mbledhur sërish “tavanin” prej 212 votash, pra të gjithë deputetët e partisë së tij.

Pas zgjedhjes së tij, McCarthy foli për një parti republikane “të rigjallëruar” pavarësisht pengesave që hasi në përpjekjen e tij për t’u zgjedhur në postin e kryetarit të Dhomës, shkruan BBC.

Në fjalimin që mbajti pas zgjedhjes së tij plot ngjarje, të ngjashme me të cilat Dhoma e Përfaqësuesve do të jetonte për gati një shekull, McCarthy tha se “Shpresoj se një gjë do të jetë e qartë pas kësaj jave: Unë kurrë nuk do të dorëzohem dhe nuk do ta braktis kurrë. popullin amerikan.

Pas diskutimeve intensive, grupi i ligjvënësve “rebelë trumpistë” që bllokuan zgjedhjen e 57-vjeçarit nga Kalifornia më në fund u dorëzua, duke i dhënë fund një bllokimi të paprecedentë në 160 vitet e fundit dhe parashikon debate shumë intensive në Dhomën e Përfaqësuesve gjatë dy viteve të ardhshme. /Albeu.com/