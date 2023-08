Nga mosngrënia e shëndetshme te qëndrimi vetëm, zakone të këqija që dëmtojnë trurin

Pagjumësia

Mungesa e gjumit mund të jetë një shkaktar i demencës, përfshirë sëmundjen e Alzheimerit. Nëse keni probleme me gjumin, shmangni alkoolin, kafeinën dhe pajisjet elektronike në mbrëmje.

Ju kaloni shumë kohë vetëm

Njerëzit janë “kafshë sociale”, nuk ka rëndësi sa miq keni në rrjete sociale, por ata në realitet. Njerëzit që kanë disa miq të ngushtë janë më të lumtur dhe më produktivë. Ata gjithashtu kanë më pak të ngjarë të vuajnë nga sëmundje mendore.

Ju nuk hani shëndetshëm

Pjesë të trurit të lidhura me të mësuarit, kujtesën dhe shëndetin mendor janë më pak të zhvilluara në personat që nuk hanë shëndetshëm dhe konsumojnë hamburger, ushqime të skuqura apo pije me gaz. Manaferrat, drithërat, arrat dhe perimet me gjethe jeshile ruajnë funksionin e trurit.

Ju dëgjoni muzikë me zë të lartë në kufje

Me goditjet e veshit në vëllim të lartë, ju mund të dëmtoni përgjithmonë dëgjimin tuaj vetëm në 30 minuta, por nuk janë vetëm veshët tuaj: Humbja e dëgjimit tek të moshuarit është e lidhur me problemet e trurit, siç është Alzheimer dhe humbja e indit të trurit.

Ju nuk lëvizni mjaftueshëm

Sa më gjatë të rrini pa stërvitje të rregullt, aq më të ngjarë ka të pësoni sëmundje të mendjes. Gjithashtu keni më shumë të ngjarë të keni diabet, sëmundje të zemrës dhe presion të lartë të gjakut – të gjitha këto mund të jenë të lidhura me Alzheimer.

Pini ende duhan

Dunai tkurr trurin dhe kjo nuk është një gjë e mirë. Duhanpirësit kanë kujtesë më të dobët se të tjerët dhe gjithashtu duhanpirja shkakton sëmundje të zemrës, diabet, goditje në tru dhe tension të lartë të gjakut.

Mbiushqyerja

Nëse hani shumë ushqim – edhe nësë është i shëndetshëm – truri mund të mos jetë në gjendje të ndërtojë rrjetin e fortë të lidhjeve që ju ndihmojnë të mendoni dhe mbani mend. Ju mund të merrni mbipeshë të rrezikshme, të cilat mund të shkaktojnë sëmundje të zemrës, diabeti dhe tension të lartë – të gjitha të lidhura me problemet e trurit dhe Alzheimer.

Ju qëndroni shumë në errësirë

Nëse nuk merrni dritë të mjaftueshme natyrore, mund të bini në depresion dhe kjo mund të ngadalësojë trurin tuaj.