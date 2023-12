Lamborghini Huracan me 30,000 drita LED është makina më shpërqendruese në botë

Alex Choi është kthyer në trendin e këtij sezoni lidhur me Krishtlindjet me krijimin e tij të fundit – një Lamborghini Huracan e mbuluar me 30,000 LED.

Alex Choi nuk është i panjohur për vendosjen e tendencave, pasi ai bëri diçka të ngjashme vitin e kaluar me McLaren 720S të tij të zbukuruar me dritat e Krishtlindjeve për të sjellë pak gëzim festash, shkruan AlbEu.com.

Megjithatë, për Huracan, ai i solli gjërat në një nivel tjetër pasi grupi LED i instaluar në automjet mund të ndryshojë ngjyrën dhe të personalizohet për të shfaqur modele specifike të ngjashme me atmosferën e Las Vegas.

Alex Choi nuk hyri në shumë detaje rreth mënyrës se si LED-të ishin sinkronizuar të gjitha së bashku, por duket të jetë komplekse, duke kërkuar një laptop dhe pajisje të tjera elektronike për të fuqizuar dhe për t’i trajtuar të gjitha.

LED-et janë ngjitur në pjesën më të madhe të trupit dhe krahut të Lamborghini-t, me përjashtim të disa zonave në pjesën e pasme të automjetit. Ai gjithashtu ka një shumëllojshmëri të instalimeve elektrike brenda për të fuqizuar të gjitha dritat dhe të paktën dy bateri shtesë. Ndërsa Choi ka qenë i njohur për makina të çmendura dhe marifete, makinat e tij priren të jenë vetë goxha të egra. Lamborghini me stolisje LED është ende më i zbutur se versioni i Rally eksoskelet i një Huracan që ishte padyshim vepra e tij më virale.

Për të festuar konfigurimin e tij të ri të ndriçimit Lamborghini, Choi dërgoi një ftesë në Instagram për këdo që kishte një instalim të dritës së Krishtlindjes në automjetin e tyre. /AlbEu.com/

