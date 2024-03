Zbulohet se çfarë i tha Arteta trajnerit të Portos që çoi në një sherr të tensionuar

Trajneri i Portos, Sergio Conceicao pretendon se Mikel Arteta ka fyer familjen e tij në spanjisht gjatë fitores së Arsenalit në Emirates.

Pas ndeshjes, Arteta u përpoq t’i shtrëngonte dorën Conceicaos, por në vend të kësaj u duk se mori një deklaratë të fortë nga homologu i tij.

Të dy trajnerët ishin dukshëm të tërbuar dhe duhej të tërhiqeshin, pasi Arteta u largua nga skena duke tundur kokën.

“Arteta u kthye nga bankina gjatë lojës dhe ofendoi familjen time në spanjisht. I thashë se personi që ai ofendoi nuk është më mes nesh”, ka thënë Conceicao.

Ndryshe, përgatitja e ndeshjes u dominua nga një luftë fjalësh mes dy drejtuesve për afrimet e tyre përkatëse në ndeshjen e parë.

Arteta akuzoi Porton për përdorimin e një blloku të ulët pa ‘qëllim për të luajtur’ dhe Conceicao u kundërpërgjigj duke thënë: “Është një opinion. Ata donin të luanin, ne donim të fitonim”.

Këto komente iu bënë Artetas në prag të ndeshjes së dytë dhe trajneri i Arsenalit tha: “Nuk ka asnjë interpretim, këto janë fjalë të forta”.

Gjatë ndeshjes së dytë, Conceicao u përfshi në një grindje të veçantë me sulmuesin e Arsenalit, Kai Havertz.

Ylli i Gjermanisë e shtyu trajnerin e Portos teksa sfidonte për një top që tashmë ishte jashtë loje, duke shkaktuar një përplasje. /Telegrafi/

