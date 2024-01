Yje të futbollit botëror dhe personalitete tjera të njohura, bëjnë homazhe pas vdekjes së Beckenbauer

Yje të futbollit botëror, gazetarë e shumë personalitete tjera të njohura, kanë bërë homazhe për Franz Beckenbauer pasi fituesi i Kupës së Botës ndërroi jetë në moshën 78-vjeçare.

Lajmin për vdekjen e legjendës gjermane e ka dhënë vet familja e tij. Ish-mbrojtësi i Gjermanisë dhe përzgjedhësi, e ka fituar Kupën e Botës si lojtar dhe si trajner dhe cilësohet si një ndër mbrojtësit më të mirë në histori.

Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des @FCBayern hat uns leider verlassen. 😞

Ruhe in Frieden, Kaiser Franz.

Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast. #RIP #kaiser https://t.co/rvUOxCzaH7 — Thomas Müller (@esmuellert_) January 8, 2024

Ai e ka fituar Topin e Artë dy herë dhe ishte poashtu njëri ndër lojtarët më të dalluar edhe gjatë kohës së tij tek Bayern Munichu.

It fills me with deep sadness to hear about the passing of Franz Beckenbauer, a true icon of the game. It was a privilege to share one of my proudest moments with him when he presented my 100th cap for Scotland. My thoughts are with him and his family at this time. RIP Der Kaiser pic.twitter.com/32p8T2rEkI — Sir Kenny Dalglish (@kennethdalglish) January 8, 2024

Beckenbauer e shijoi një karrierë të jashtëzakonshme që e pa atë të transformonte Bayernin dhe Gjermaninë në dy prej ekipeve më të mirë gjatë kohës së tij.

A true footballing icon. Rest in peace, Franz Beckenbauer. pic.twitter.com/RqARHeg0jl — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2024

Ai e udhëhoqi Bayernin drejt sukseseve të mëdha, duke fituar Bundesligan dhe Kupën e UEFA-së.

Very sorry to hear that Franz Beckenbauer has died. One of the absolute greats of our game. Der Kaiser was the most beautiful of footballers who won it all with grace and charm. RIP. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 8, 2024

Futbolli gjerman pa asnjë dyshim që do të bëj homazhe për njërin nga lojtarët e tyre më të mirë në histori në momentin kur rikthehen ndeshjet e Bundesligas. /Telegrafi/

FC Barcelona offers its condolences for the passing of Franz Beckenbauer, legend of world football who has left us today at the age of 78. Rest in peace. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2024

Official Announcement: Passing away of Franz Beckenbauer.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 8, 2024

Se ne va una leggenda del calcio mondiale.

Ciao, Franz! pic.twitter.com/NIOQnYKbeR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 8, 2024