Alessandro Bastoni është ndër prioritetet e Xabi Alonsos për merkaton e verës së vitit 2027. Trajneri spanjoll po mendon për përforcimet e Chelseat dhe e ka përfshirë mbrojtësin italian të Interit mes objektivave kryesorë.
Interesimi i londinezëve për 27-vjeçarin ka marrë formë konkrete. TEAMtalk raporton se klubi dërgoi përfaqësues për të ndjekur paraqitjen e tij në përballjen e fundit të Italisë me Francën, e cila përfundoi me fitoren 3-1 të italianëve.
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Në vlerësimin e Chelseat, Bastoni i përgjigjet mënyrës së lojës që kërkon Alonso. Që prej mbërritjes në Londër, tekniku ka parapëlqyer një mbrojtje me tre qendërmbrojtës, skemë në të cilën italiani ka përvojë të konsiderueshme dhe mund të mbulojë pozicionin në të majtë të repartit.
Për momentin, komunikimi është kufizuar te kontaktet me përfaqësuesit e lojtarit, të cilët po vlerësojnë alternativat për të ardhmen e tij. Mes klubeve nuk është arritur asnjë marrëveshje dhe ende nuk është paraqitur ofertë zyrtare.
Për ta larguar Bastonin, Chelsea do të duhet të bindë Interin, që nuk synon t’ia bëjë të lehtë largimin njërit prej lojtarëve më të rëndësishëm të skuadrës. Kontrata e mbrojtësit me klubin italian përfundon më 30 qershor 2028, ndërsa Transfermarkt e vlerëson kartonin e tij në 65 milionë euro.
Drejtuesit zikaltër po përpiqen t’i sigurojnë një kontratë të re, në mënyrë që vera e vitit 2027 të mos e gjejë futbollistin me vetëm një vit të mbetur në marrëveshjen ekzistuese. Sipas raportimeve, shuma që mund të kërkohet për transferimin e tij është rreth 80 milionë euro, një nivel financiar që ka ndikuar edhe në interesimin e klubeve të tjera në merkatot e kaluara.
Lista e skuadrave të interesuara për qendërmbrojtësin përfshin Liverpoolin, Manchester Unitedin, Manchester Cityn dhe Bayern Munichun. Megjithatë, raportimet e vendosin Chelsean në pozicionin më të favorshëm mes klubeve angleze për të ndërmarrë një përpjekje për blerjen e tij.
Liverpooli vazhdon ta ndjekë situatën, por afrimi i Jeremy Jacquet e ka ulur urgjencën për të marrë një tjetër qendërmbrojtës. Edhe Manchester City, Manchester Unitedi dhe Bayern Munichu po i kushtojnë vëmendje zhvillimeve që lidhen me Bastonin.
Një tjetër klub që e kishte marrë në shqyrtim transferimin e italianit është Barcelona. Sipas TEAMtalk, megjithatë, mbetet e paqartë nëse katalunasit do të bëjnë ofertë: në rrethin e futbollistit ekziston bindja se Hansi Flick nuk është tërësisht i sigurt për përshtatjen e mbrojtësit me skuadrën e tij.
Këto rrethana mund t’i japin Chelseat mundësi të ecë përpara me negociatat, në rast se Alonso vazhdon të këmbëngulë për afrimin e Bastonit. Vetë lojtari kërkon të kuptojë qartë se çfarë roli do të ketë në projektin sportiv të klubit të ardhshëm, përpara se të vendosë për të ardhmen.
Pesha kryesore në përcaktimin e së ardhmes së tij pritet t’u takojë bisedimeve për zgjatjen e kontratës me Interin. Në mungesë të një marrëveshjeje deri në verën e vitit 2027, italianët mund të detyrohen të marrin në konsideratë ofertat, për të mos rrezikuar largimin e tij pa pagesë një vit më pas.
Nën drejtimin e Xabi Alonsos, Chelsea kërkon të jetë mes klubeve që do të përpiqen ta bindin Interin të pranojë shitjen e mbrojtësit.