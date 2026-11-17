Historia e klubit lezhjan nisi në vitin 1930, me themelimin e skuadrës Bardhyli Lezhë. Pas debutimit në elitën e futbollit shqiptar në vitin 1937, klubi mori emrin SK Lezhë në vitin 1949. Disa vite më vonë, ai u pagëzua përfundimisht si KS Besëlidhja, në nder të Kuvendit historik të Lezhës. Sot, Besëlidhja feston 96-vjetorin e krijimit, duke vijuar të mbajë gjallë një traditë të rëndësishme sportive në qytet.
Përvjetori e gjen ekipin në Kategorinë e Parë, ku u rikthye pasi sezonin e kaluar u shpall kampion i Kategorisë së Dytë. Objektivi i klubit është tashmë sigurimi i një prej vendeve të para, që do t’i hapte rrugën ngjitjes sërish në Superiore. Për këtë mision, në drejtimin e skuadrës është emëruar Mirel Josa, një prej trajnerëve më me përvojë në futbollin shqiptar, pas largimit të Elvis Plorit.
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Edhe pse ka kaluar periudha të vështira, Besëlidhja ka ruajtur identitetin, historinë dhe trashëgiminë e saj sportive. Në Lezhë mbizotëron besimi se klubi do të rikthehet në vendin që meriton, mes skuadrave më të mira dhe në “ajkën” e futbollit shqiptar.