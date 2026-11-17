Fuqia në fushën e vet, loja me intensitet dhe forma e Troy Parrottit janë ndër armët e Irlandës. Kosova, nga ana tjetër, mbështetet te disiplinimi taktik, mbrojtja e qëndrueshme dhe aftësitë sulmuese të Vedat Muriqit.
Dublini pret sonte (e martë) ndeshjen mes Irlandës dhe Kosovës, e cila do të përcaktojë ekipin që përfundon i dyti në Grupin 3 të Ligës B të Ligës së Kombeve dhe siguron pjesëmarrjen në plejofin për t’u promovuar në Ligën A.
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Pasi Austria e ka garantuar tashmë vendin e parë, gara është përqendruar te dy përfaqësueset. Kosova ka një pikë më shumë se Irlanda dhe mund ta mbrojë pozitën e dytë edhe me barazim. Për ekipin vendas, vetëm fitorja është e mjaftueshme.
Çfarë mund t’i japë përparësi Irlandës
Në stadiumin “Aviva”, Irlanda do të synojë të përfitojë nga fusha e vet dhe përkrahja e tifozëve. Ekipi i Heimir Hallgrimsson pritet të luajë me ritëm të lartë, të ushtrojë presion dhe të veprojë më shpejt në sulm, pasi vetëm tri pikët e mbajnë në garë për objektivat e grupit.
Troy Parrott është një nga lojtarët kryesorë ku mbështetet sulmi irlandez. Ai ka shënuar katër gola në këtë edicion të Ligës së Kombeve dhe përbën kërcënimin më të madh për mbrojtjen kundërshtare.
Irlanda mund të kërkojë gjithashtu të shfrytëzojë fizikun e lojtarëve të saj, sidomos në duelet dhe në aksionet e drejtpërdrejta. Kjo qasje mund të jetë e vlefshme nëse vendasit arrijnë ta vënë Kosovën nën trysni dhe të fitojnë topa pranë zonës së saj.
Nathan Collins, kapiteni i ekipit, do të mungojë për shkak të lëndimit. Mosprania e tij në repartin mbrojtës mund të ndihet në përballjen me Vedat Muriqin.
Ku mbështetet Kosova
“Dardanët” janë treguar një skuadër e disiplinuar dhe e vështirë për t’u mundur. Triumfi 1-0 ndaj Irlandës në ndeshjen e parë, të zhvilluar në Prishtinë dhe të vendosur nga Vedat Muriqi, tregon se Kosova është e aftë ta menaxhojë këtë duel.
Organizimi taktik është një nga pikat e forta të ekipit të Franco Fodës. Kosova ndërton lojën përmes pasimeve dhe kërkon hapësira me lëvizjet pa top, ndërkohë që në mbrojtje tërhiqet shpejt për t’ia kufizuar kundërshtarit mundësitë e depërtimit.
Shifrat e këtij edicioni dëshmojnë për qëndrueshmërinë e mbrojtjes kosovare: në pesë ndeshje janë pësuar vetëm katër gola, ndërsa tri herë ekipi ka dalë nga fusha pa pësuar.
Muriqi është pika e referimit në repartin ofensiv. Kapiteni, golashënuesi më i mirë në historinë e Kosovës, paraqet rrezik në ajër dhe në duelet fizike, si dhe me aftësinë për ta mbajtur topin. Kjo u krijon mundësi edhe lojtarëve që vijnë nga linjat e dyta.
Megjithatë, përzgjedhësi Foda nuk do t’i ketë në dispozicion Edon Zhegrovën, Lumbardh Dellovën dhe Albian Hajdarin. Veldin Hodza është i suspenduar, ndaj këto mungesa mund të sjellin ndryshime në disa reparte.
Synime të ndryshme në të njëjtin duel
Presioni për të sulmuar dhe për të fituar është mbi Irlandën. Kosova mund të luajë më e kujdesshme, por kjo nuk do të thotë se do të heqë dorë nga kërkimi i fitores.
Në duelin e parë në Prishtinë, Kosova fitoi 1-0. Në Dublin, Irlanda synon të marrë revanshin, ndërsa “Dardanët” kërkojnë ta sigurojnë vendin e dytë dhe të vazhdojnë rrugën drejt Ligës A.