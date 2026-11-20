Mauricio Pochettino e ka vënë në qendër të vëmendjes si një nga objektivat e tij të parë përforcimin e mbrojtjes së Manchester Unitedit, duke synuar afrimin e Calvin Basseyt nga Fulhami gjatë merkatos së janarit 2027.
Qendërmbrojtësi nigerian 26-vjeçar po shihet me interes nga drejtuesit e klubit anglez, pasi cilësitë e tij përkojnë me idetë taktike që trajneri i ri dëshiron të aplikojë në “Old Trafford”.
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Bazuar në informacionet e publikuara nga TEAMtalk, Bassey ndodhej në radarin e Manchester Unitedit edhe përpara se Pochettino të merrte drejtimin e skuadrës, por tani trajneri argjentinas ka dhënë dritën jeshile për këtë operacion.
Sidoqoftë, përfundimi i marrëveshjes nuk parashikohet i thjeshtë, pasi Fulhami kërkon një shifër të konsiderueshme për të lënë të lirë lojtarin.
Në fillim, klubi londinez mendonte se një ofertë rreth 48 milionë euro mund të shërbente si bazë për bisedimet, por të dhënat më të reja sugjerojnë se kërkesa mund të shkojë deri në 50 milionë funte.
Kjo vlerë është shumë më e lartë se çmimi aktual i Basseyt në treg, i cili sipas Transfermarkt llogaritet në 28 milionë euro.
Deri tani, Manchester Unitedi nuk ka dorëzuar asnjë propozim zyrtar dhe interesimi për futbollistin mbetet në fazën e shqyrtimit të mundësive për transferim.
Një nga arsyet që e bën Basseyn tërheqës për Pochettinon është shkathtësia e tij në fushë. Përfaqësuesi i Nigerisë aktivizohet kryesisht si mbrojtës qendror në të majtë, por mund të luajë edhe si mbrojtës i krahut të majtë.
Ai ka qenë titullar në të dhjetë ndeshjet e Fulhamit këtë sezon në Ligën Premier, me 900 minuta të grumbulluara, pa shënuar gola apo pa dhënë asiste.
Përpara se të kalonte në futbollin anglez, Bassey ka luajtur me Rangersin dhe Ajaxin, ku fitoi përvojë edhe në kompeticionet evropiane. Fulhami e siguroi shërbimet e tij në korrik të vitit 2023, duke i ofruar një kontratë katërvjeçare.
Përveç tij, Manchester Unitedi është përfolur edhe për lojtarë të tjerë të repartit të mbrojtjes, ndër ta Nathan Collins nga Brentfordi dhe Antonee Robinson, i cili luan gjithashtu te Fulhami.
Ndërkohë, klubi londinez po përgatitet të ruajë pozitat e veta në këtë çështje. Kontrata aktuale e Basseyt skadon më 30 qershor 2027, por Fulhami disponon një opsion të njëanshëm për ta vazhduar deri në vitin 2028.
Për më shumë, drejtuesit e Fulhamit kanë filluar të mendojnë edhe për një kontratë të re për qendërmbrojtësin, me qëllim që të parandalojnë largimin e tij dhe interesimin nga klubet rivale.
Nga ana tjetër, raportohet se Bassey është i hapur ndaj idesë së një kalimi te Manchester Unitedi, megjithëse deri më tani palët nuk kanë arritur asnjë marrëveshje.