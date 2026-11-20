Kapiteni i Sunderlandit, Granit Xhaka, do të qëndrojë jashtë fushave për një periudhë të konsiderueshme kohore.
Lajmin e ka bërë të ditur trajneri Regis Le Bris, i cili nuk ka ofruar detaje shtesë dhe as nuk ka treguar se kur pritet rikthimi i mesfushorit.
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Xhaka u dëmtua në ndeshjen e fundit të kampionatit kundër Chelseat, duke u larguar nga loja që në minutën e katërt. Për shkak të këtij dëmtimi muskulor, ai nuk ishte i disponueshëm për Zvicrën në ndeshjet e Ligës së Kombeve.
“Nga të gjitha dëmtimet që kemi, Graniti është ndoshta problemi më afatgjatë, por duhet të presim dhe të shohim. Pra, nuk kemi një datë të saktë dhe për këtë arsye na duhet më shumë kohë”, u shpreh Le Bris.
Duke u bazuar në fjalët e trajnerit të Sunderlandit, Xhaka nuk pritet të jetë gati për lojë deri afër fundit të muajit të ardhshëm.
34-vjeçari ka regjistruar 14 paraqitje në të gjitha garat për Sunderlandin gjatë këtij sezoni, si dhe ka dhënë një asistim.