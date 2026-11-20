Ministria e Drejtësisë në Kosovë ka licencuar 16 ekspertë gjyqësorë, të cilët tashmë u shtohen profesionistëve që ndihmojnë në funksionimin dhe fuqizimin e sistemit të drejtësisë.
Sipas njoftimit të ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, këta ekspertë janë betuar sot në një ceremoni të mbajtur në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë.
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Me dhënien e betimit, ata kanë marrë zyrtarisht përgjegjësitë e parashikuara me ligj për ushtrimin e profesionit të ekspertit gjyqësor.
Gërvalla vuri në dukje rëndësinë e këtij profesioni për administrimin e drejtësisë, duke nënvizuar peshën që mbart çdo ekspertizë dhe domosdoshmërinë e paanshmërisë në këtë proces.
“Në drejtësi, çdo fakt ka peshë. Çdo ekspertizë mbart përgjegjësi. Prandaj, pavarësia, paanshmëria dhe integriteti i ekspertit nuk janë çështje zgjedhjeje, por detyrim i patjetërsueshëm”, ka deklaruar ajo.
Ministrja u uroi suksese ekspertëve të rinj në kryerjen e detyrës dhe shprehu besimin se ata do të vënë dijen, përvojën dhe përgjegjësinë profesionale në shërbim të së vërtetës dhe drejtësisë.