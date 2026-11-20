Zyra Kombëtare e Auditimit ka vënë në lëvizje një auditim performance që synon të shqyrtojë “Efektivitetin e planifikimit dhe monitorimit të programeve të mbështetjes për bujqësi dhe zhvillim rural”, duke mbuluar vitet 2023–2026. Ky veprim zhvillohet brenda kornizës së Planit Vjetor të Auditimit për periudhën 2026/2027.
Fokusi kryesor i këtij auditimi është të përcaktojë nëse Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e mbështet planifikimin e saj në analiza të qëndrueshme dhe nëse monitorimi i programeve është i orientuar drejt arritjes së rezultateve konkrete.
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Pjesë e vlerësimit do të jetë edhe puna e Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, konkretisht nëse kontrolli mbi investimet e Programit të Zhvillimit Rural është zbatuar në mënyrë efikase.
Gjithashtu, auditimi do të shqyrtojë edhe kontrollet në terren për pagesat direkte, të cilat pritet të jenë të bazuara në vlerësimin e rrezikut.