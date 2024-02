Transferimi i parë që Xabi Alonso do ta kërkonte nëse bëhet trajner i Liverpoolit

Liverpool është lidhur me mundësinë e nënshkrimit të Xabi Alonsos si trajner për të zëvendësuar Jurgen Klopp.

Trajneri spanjoll, nëse në fund zgjidhet për të plotësuar vendin vakant, do të kërkojë nënshkruajë me Florian Wirtz për projektin e tij të ri.

Gjermani, i konsideruar si një sensacion për paraqitjen e tij të jashtëzakonshme, ka tërhequr vëmendjen e Liverpoolit , i cili do të përfitonte nga ardhja e mundshme e Xabi Alonso në krye.

Për të nisur projektin e Alonsos me Wirtz, klubi anglez do të duhej të paguante rreth 70 milionë euro për të bindur Bayer Leverkusenin.

Vlera e lojtarit në treg dhe performanca e tij në sezon kanë ngjallur interes nga disa skuadra, përfshirë Liverpool.

Megjithatë, vendosmëria e Bayer Leverkusen për të mbajtur Wirtzin në skuadrën e tyre do të thotë se një kalim i mundshëm te Liverpool nuk do të jetë i lehtë financiarisht, megjithëse prania e Xabi Alonso do të ndryshonte plotësisht skenarin e kësaj lëvizjeje. /Telegrafi/