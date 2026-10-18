Teuta ruan kreun, Egnatia afrohet pas ndalesës së Dinamos; Vora dhe Skënderbeu marrin pikë të rëndësishme në javën e 7-të (RENDITJA)

Java e shtatë e kampionatit “Abissnet Superiore” ka përfunduar pas zhvillimit të pesë ndeshjeve përgjatë ditëve të premte, të shtunë dhe të diel.
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Teuta e nisi këtë raund me një sukses 2-0 ndaj Dinamo City në “Elbasan Arena”. Në programin e së shtunës, Tirana fitoi 1-0 kundër Laçit, ndërsa Skënderbeu mposhti AF Elbasanin me rezultatin 2-1.
Ndeshjet e fundit të javës sollën fitore për Vorën dhe Egnatian. Vora triumfoi 4-1 ndaj Partizanit, kurse Egnatia siguroi një fitore 3-1 përballë Vllaznisë.
Me 19 pikë, Teuta vazhdon të kryesojë renditjen pas javës së shtatë. Egnatia ndodhet menjëherë pas saj me 18 pikë, ndërsa Dinamo City ka grumbulluar 12 pikë në vendin e tretë. Tirana renditet e katërta me 11 pikë.
Vora është ngjitur në vendin e pestë, me 8 pikë. AF Elbasani dhe Laçi kanë nga 7 pikë secila, ndërsa Skënderbeu mban vendin e tetë me 6 pikë. Vllaznia është e parafundit me 5 pikë dhe Partizani mbetet në fund të klasifikimit me 4 pikë.
Abissnet Superiore – Java e 7-të
Dinamo City 0-2 Teuta
Tirana 1-0 KF Laçi
Skënderbeu 2-1 AF Elbasani
FK Vora 4-1 Partizani
Egnatia 3-1 Vllaznia