Java e tetë e kampionatit Abissnet Superiore për femra u mbyll këtë të diel me dy përballje: Teuta – Apolonia dhe Kinostudio Femra – Partizani. Në fushën e stadiumit “Niko Dovana”, ekipi durrsak fitoi 2–0 ndaj Apolonisë.
Skuadra e drejtuar nga Arian Sheta realizoi nga një gol në secilën pjesë. Mikaela Metalla zhbllokoi sfidën, ndërsa Klea Hamonikaj vulosi fitoren dhe siguroi tri pikët për Teutën.
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Falë këtij rezultati, durrsaket ngjiten në krye me 21 pikë, njësoj si Apolonia, por me golavarazh më të mirë. Në takimin tjetër, Partizani fitoi 4–0 ndaj Kinostudios Femra.