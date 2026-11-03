Shtetësi turke dhe medalje shtetërore, dy nderimet që pritet të marrë Salah pas mbërritjes në Turqi

Vetëm pak muaj nga kalimi i tij në futbollin turk, Mohamed Salah pritet të vlerësohet nga shteti me dy nderime të rralla: shtetësinë turke dhe Medaljen Shtetërore për Shërbime të Dalluara.
Gazetari i BBC Arabic, Mohamed Kaoud, ka bërë të ditur se futbollisti dhe familja e tij pritet të marrin shtetësinë turke. Ndërkohë, medalja, e cila renditet mes nderimeve të nivelit të lartë, pritet t’i jepet për kontributin në rritjen pa precedent të shënuar së fundmi në sportin dhe turizmin e Turqisë.
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Salah zgjodhi Trabzonsporin gjatë verës, duke lënë mënjanë oferta të tjera pas përfundimit të një periudhe të jashtëzakonshme nëntëvjeçare te Liverpooli.
Me klubin që është shpallur shtatë herë kampion i Turqisë, ai firmosi për dy vjet. Mbërritja si lojtar i lirë e vendosi gjithashtu mes futbollistëve me pagat më të larta në Superligën turke.
Paraqitjet e tij me Trabzonsporin kanë dëshmuar se ritmi në fushë nuk i ka rënë: në 10 ndeshje të elitës turke ka realizuar tetë gola dhe ka shërbyer tri asistime.
Një prej momenteve që e bëri menjëherë hero për tifozët ishte përballja e shtatorit me Galatasarayn, në të cilën shënoi het-trik.
Megjithatë, efektet e mbërritjes së tij janë ndier edhe jashtë stadiumit. Qyteti i Trabzonit ka përfituar ndjeshëm nga prania e Salahut, ndërsa prej gushtit kanë filluar fluturimet e drejtpërdrejta që e lidhin me Kajron, kryeqytetin e Egjiptit.
Edhe në rrjetet sociale, Trabzonspori ka regjistruar miliona ndjekës të rinj që pas këtij transferimi, një tjetër tregues i peshës së Salahut si një prej figurave më të mëdha të futbollit botëror.