Shtetësi turke dhe medalje shtetërore, dy nderimet që pritet të marrë Salah pas mbërritjes në Turqi

Shtetësi turke dhe medalje shtetërore, dy nderimet që pritet të marrë Salah pas mbërritjes në Turqi

Vetëm pak muaj nga kalimi i tij në futbollin turk, Mohamed Salah pritet të vlerësohet nga shteti me dy nderime të rralla: shtetësinë turke dhe Medaljen Shtetërore për Shërbime të Dalluara.

Gazetari i BBC Arabic, Mohamed Kaoud, ka bërë të ditur se futbollisti dhe familja e tij pritet të marrin shtetësinë turke. Ndërkohë, medalja, e cila renditet mes nderimeve të nivelit të lartë, pritet t’i jepet për kontributin në rritjen pa precedent të shënuar së fundmi në sportin dhe turizmin e Turqisë.

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Salah zgjodhi Trabzonsporin gjatë verës, duke lënë mënjanë oferta të tjera pas përfundimit të një periudhe të jashtëzakonshme nëntëvjeçare te Liverpooli.

Me klubin që është shpallur shtatë herë kampion i Turqisë, ai firmosi për dy vjet. Mbërritja si lojtar i lirë e vendosi gjithashtu mes futbollistëve me pagat më të larta në Superligën turke.

Paraqitjet e tij me Trabzonsporin kanë dëshmuar se ritmi në fushë nuk i ka rënë: në 10 ndeshje të elitës turke ka realizuar tetë gola dhe ka shërbyer tri asistime.

Një prej momenteve që e bëri menjëherë hero për tifozët ishte përballja e shtatorit me Galatasarayn, në të cilën shënoi het-trik.

Megjithatë, efektet e mbërritjes së tij janë ndier edhe jashtë stadiumit. Qyteti i Trabzonit ka përfituar ndjeshëm nga prania e Salahut, ndërsa prej gushtit kanë filluar fluturimet e drejtpërdrejta që e lidhin me Kajron, kryeqytetin e Egjiptit.

Edhe në rrjetet sociale, Trabzonspori ka regjistruar miliona ndjekës të rinj që pas këtij transferimi, një tjetër tregues i peshës së Salahut si një prej figurave më të mëdha të futbollit botëror.


Shtuar 3.11.2026 15:32

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