Real Madridi vjen në Shqipëri: Do të zhvillojmë aftësitë futbollistike të fëmijëve në Tiranë

Real Madridi vjen në Shqipëri! Alvaro Arbeloa, ambasadori i Real Madridit ka prezantuar programin e parë të klinikës edukative që vjen në Tiranë nga data 10-14 qershor.

Kjo do të jetë hera e parë që Reali vjen në Tiranë, ku do të jenë 75 pjesëmarrës. Fëmijët dhe të rinjtë do të zhvillojnë aftësitë e tyre futbollistiks përmes metodave stërvitore të gjigandëve spanjoll.