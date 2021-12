Real Madridi “shenjestron” pasardhësin e Luka Modric

Real Madridi është karakterizuar në sezonet e fundit në nënshkrimin e lojtarëve të një moshe progresi, domethënë Rodrygo, Vinícius Jr, Reinier, Camavinga dhe lëvizjet e tyre të ardhshme tregojnë të njëjtin, Modus Operandi.

Sipas burimeve pranë Real Madridit, drejtuesit sportivë po monitorojnë futbollistin e Rennes, Lovro Majer. Futbollisti kroat erdhi verën e kaluar nga Dinamo e Zagrebit dhe konsiderohet pasardhësi i të madhit Luka Modric.

Pavarësisht se nuk është titullar dhe e ka nisur shumë herë nga pankina, sa herë që del në fushë shihet se ka diçka të veçantë, një faktor që nuk ka kaluar pa u vënë re nga drejtuesit e sportit të bardhë .

Në moshën 23-vjeçare ai tashmë është një ndërkombëtar absolut me kombëtaren e tij dhe në klub do të kishin raporte shumë pozitive nga vetë Modric. Ylli kroat gjithashtu do të kishte rekomanduar drejtpërdrejt nënshkrimin e bashkatdhetarit të tij kështu që nuk përjashtohet mundësia që të jetë një nga bastet e Real Madridit për verën e ardhshme.

Klubi i bardhë dëshiron të përfitojë nga marrëdhëniet e mira që bashkojnë Rennes dhe të përsërisë të njëjtën lojë si me Camavinga . Negociatat mes dy skuadrave tashmë do të zhvilloheshin dhe shifrat që do të trajtoheshin për transferimin do të ishin rreth 20 milionë euro. /albeu.com