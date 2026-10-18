PSG-ja humbet Nuno Mendesin për sfidën ndaj Barcelonës

Paris Saint-Germain do të përballet me Barcelonën në Ligën e Kampionëve pa Nuno Mendesin, i cili do të qëndrojë jashtë fushave për disa javë për shkak të një dëmtimi në kofshë.
Mbrojtësi portugez u detyrua të linte lojën në minutën e 86-të të fitores 3-1 të PSG-së kundër Strasbourgut, pasi ndjeu dhimbje në kofshë.
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Klubi francez e bëri zyrtare situatën e tij përmes një njoftimi mjekësor të publikuar të dielën.
“Pas lëndimit të pësuar në kofshën e majtë gjatë ndeshjes së mbrëmshme kundër RC Strasbourg Alsace, Nuno Mendes do të mungojë për disa javët e ardhshme”, thuhej në komunikatën e PSG-së.
Mungesa e tij përbën një problem të madh për trajnerin Luis Enrique, i cili nuk do ta ketë në dispozicion një prej mbrojtësve kryesorë të ekipit në përballjen e shumëpritur me Barcelonën.
Mendes ishte parashikuar të startonte në këtë takim, ku do të përballej edhe me talentin e skuadrës katalanase, Lamine Yamal.
Pas duelit me Strasbourgun, Luis Enrique tha se kishte zgjedhur të mos e rrezikonte futbollistin portugez, pasi ai kishte shfaqur shqetësime fizike në fundin e ndeshjes.
Si zëvendësim në krahun e majtë të mbrojtjes pritet të merret në konsideratë Lucas Digne. Megjithatë, francezi nuk ka arritur të bindë plotësisht pas transferimit në Paris dhe u kritikua për paraqitjen e tij ndaj Strasbourgut.