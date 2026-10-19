Prishtina triumfon në derbin ndaj Ballkanit, Rin Ahmeti vendos sfidën

Prishtina triumfon në derbin ndaj Ballkanit, Rin Ahmeti vendos sfidën

Prishtina ka regjistruar një sukses të rëndësishëm në transfertë përballë Ballkanit, në ndeshjen e vlefshme për javën e 10-të të Superligës së Kosovës.

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Skuadra kryeqytetase, pavarësisht se mbeti me dhjetë futbollistë pas minutës së 76-të, arriti të largohej me pikët e plota falë fitores minimale 0-1.

Ballkani ishte më kërkues dhe krijoi më shumë mundësi shënimi, por portieri i Prishtinës reagoi në mënyrë të shkëlqyer në disa raste, duke e mbajtur portën të paprekur.

Të dyja ekipet e nisën takimin me qasje sulmuese, megjithatë aksionet e tyre nuk u konkretizuan në pjesën e parë.

Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 49-të. Rin Ahmeti realizoi pas asistimit të Leotrim Kryeziut dhe u shndërrua në heroin e Prishtinës.

Fillimisht, goli u anulua, por pas ndërhyrjes së VAR-it u konfirmua se ishte i rregullt.

Prishtina u vu në vështirësi në minutën e 76-të, kur Diar Halili mori kartonin e dytë të verdhë dhe u ndëshkua me përjashtim nga loja.

Megjithatë, “Bardhëkaltërit” e administruan avantazhin deri në fund dhe siguruan fitoren. Pas këtij rezultati, Prishtina renditet e dyta me 23 pikë, po aq sa Malisheva, ndërsa Ballkani mbetet në vendin e gjashtë me 13 pikë.


Shtuar 19.10.2026 15:58

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