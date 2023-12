Përgjigja befasuese e Osimhen-it për tifozin që kërkon lëvizjen në Chelsea

Victor Osimhen ka lëshuar një përgjigje befasuese ndaj një tifozi të Chelseat duke i kërkuar sulmuesit të Napolit të bashkohet me klubin.

CFARE NDODHI?

Një përdorues i Twitter, i quajtur O.G.B, me më shumë se 700,000 ndjekës, postoi një foto të një të riu Osimhen të veshur me një këmishë të Chelsea dhe i uroi atij për ditëlindjen e 25-të. Ai shtoi se sulmuesi duhet të vijë dhe të shpëtojë blutë së shpejti dhe asi i Napolit iu përgjigj me dy emoji me zemër dashurie dhe emoji lutjeje.

Ndërsa mund të mos ketë shumë në këtë ndërveprim në mediat sociale, është disi e habitshme që Osimhen e bën këtë pasi nënshkroi një marrëveshje të re me palën italiane deri në vitin 2026 në fillim të këtij muaji. Megjithatë, ndërkombëtari nigerian ende mund të largohet nga klubi në vitin 2024 dhe kjo lëvizje nga Napoli mund të jetë vetëm për të mbrojtur veten financiarisht. Pavarësisht, veprimet e tij ka të ngjarë të çojnë në më shumë spekulime mbi të ardhmen e tij. /AlbEu.com/