Pse Arsenali duhet të mundë Chelsean në garë për Victor Osimhen

Chelsea duket e gatshme të paguajë klauzolën e lirimit të yllit të Napolit, Victor Osimhen, diçka që Arsenali nuk mund ta lejojë të ndodhë, pasi janë në kërkimin për një golashënues.

Sulmuesi 25-vjeçar nigerian duket i destinuar të largohet nga Napoli në fund të sezonit, duke nënshkruar së fundmi një kontratë të re që përfshin një klauzolë lirimi prej 130 milionë euro.

Ai foli për CBS të martën dhe zbuloi se kishte vendosur ‘hapin tjetër’ të karrierës së tij.

Intervista që dha nuk ishte rënë dakord paraprakisht me Napolin dhe të gjitha shenjat tani po tregojnë për një largim të Osimhen në verë.

Skuadra e Walter Mazzarrit aktualisht ndodhet në vendin e nëntë në tabelën e Serie A, tre pikë prapa Fiorentinës së vendit të katërt dhe mund të luftojë për një vend në Ligën e Kampionëve.

La Gazzetta dello Sport shkruan sot se Chelsea është e gatshme të aktivizojë klauzolën e lirimit prej 130 milionë eurosh të Osimhen në verë, duke dashur të shtojë yllin nigerian në skuadrën e tyre pas një edicioni të vështirë nën drejtimin e Mauricio Pochettino.

Blutë e gjejnë veten në vendin e nëntë në renditjen e Ligës Premier pas 21 ndeshjesh, 12 pikë prapa vendeve të Ligës së Kampionëve dhe është e qartë se diçka duhet bërë për të provuar dhe zgjidhur gjendjen e keqe të klubit.

Një tjetër klub që ka nevojë për një sulmues gjatë verës është Arsenali, i cili ishte në kërkim të yllit të Napolit vitin e kaluar. Skuadra e Mikel Artetës ende nuk ka një golashënues natyral për të udhëhequr vijën e parë, me Gabriel Jesus që vepron si një figurë më mbështetëse dhe kjo mund t’u kushtojë atyre këtë edicion.

Një ecuri e dobët gjatë gjashtë javëve të fundit i bëri Gunners të fitojnë vetëm dy prej tyre në kampionat, duke i bërë ata të mbesin prapa Liverpoolit me pesë pikë.

Në letër, Osimhen duket të jetë opsioni i përsosur për të kompletuar skuadrën e Arsenalit të Artetës, duke shtuar një golashënues të besueshëm në një skuadër të mbushur me kreativitet. Aftësia e tij e fortë për t’u lidhur me shokët e tij të skuadrës do të thotë se ai do të ishte i përshtatshëm për një sistem kaq të fokusuar në lojën e ndërtuar.

Sulmuesi nigerian ishte ylli i shfaqjes në sezonin historik të Napolit që fitoi Scudetto vitin e kaluar, duke shënuar 26 gola dhe duke dhënë pesë asistime në 32 ndeshje të kampionatit. Përderisa këto shifra janë mbresëlënëse, numrat themelorë japin një pamje shumë më të bukur.

Gjatë gjithë sezonit, Osimhen kishte mesatarisht 4.63 gjuajtje për 90 minuta, 0.84 gola pa penallti, 2.81 gjuajtje në kuadrat dhe 8.14 goditje në zonën kundërshtare, shifra shumë më të mira se bashkëmoshatarët e tij në pesë ligat më të mira evropiane.

Një qendërsulmues efikas, 25-vjeçari është në gjendje të luajë edhe pasimin vendimtar për shokët e tij kur është e nevojshme.

Krahasimi i numrave themelorë të Osimhen me Gabriel Jesus tregon pse ylli i Napolit është një figurë shumë e nevojshme në Londrën Veriore, duke qenë pjesa e fundit e enigmës që nevojitet për të konkurruar me Manchester Cityn e pamëshirshëm.

Grafiku i mësipërm krahason punën e Osimhen në Serie A dhe Gabriel Jesus në Ligën Premier sezonin e kaluar, duke shfaqur disa diferenca të qarta midis dy numrave nëntë.

Sulmuesi brazilian luan shumë më tepër pasime, prodhon më shumë asistime dhe ndihmon shumë më tepër në mbrojtje.

Në anën tjetër, Osimhen shënoi më shumë gola dhe gjuan më shumë, duke qenë një figurë vdekjeprurëse në zonën e rreptësisë së kundërshtarit. Një formacion me të dy sulmuesit mund të lejojë që cilësitë e secilit të shkëlqejnë më tej, duke i dhënë Artetës më shumë opsione të mundshme.

Me Chelsea duke vendosur seriozisht synimet e tyre te Osimhen gjatë verës, Arsenali duhet të merret seriozisht me sulmuesin e Napolit shpejt nëse ata nuk duan të humbasin një mundësi kyçe në tregun e transferimeve gjatë verës. /Telegrafi/