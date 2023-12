Caktohet çmimi final i Osimhen nga Napoli, pak skuadra mund ta paguajnë shifrën

Chelsea thuhet se ka qenë e interesuar për Victor Osimhen prej disa kohësh dhe sulmuesi do të nënshkruajë një rinovim të kontratës me klubin e tij aktual, Napolin.

Sipas gazetarit të besueshëm italian Gianluca Di Marzio, sulmuesi nigerian ka rënë dakord për një marrëveshje në parim me Napolin për një rinovim të kontratës.

Sulmuesi ende do të ketë klauzolën e tij të lirimit prej mbi 100 milionë euro, e cila e mban të hapur derën për një dalje të mundshme.

Zgjatja e kontratës do të zgjasë deri në vitin 2026, që do të thotë se është vetëm një mënyrë për të siguruar Napoli tarifën e tij të transferimit, kur të vijë koha që ai të largohet.

Një shitje në janar nuk do të ndodhte kurrë pa rinovimin e kontratës, veçanërisht me Napolin ende në Ligën e Kampionëve.

Klubi italian do të pranonte ta shiste Osimhenin për 130 milionë euro, por që kjo shumë nuk mund të rritet më. /Telegrafi/

🚨🔵 Napoli reach an agreement in principlenwith Victor Osimhen on new contract with release clause included!

It will be valid until June 2026, one more year.

↪️🇳🇬 Final value of the clause, TDB — could be around €130m as per Sky.

Official announcement expected soon. pic.twitter.com/nVPhOQDwzM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2023