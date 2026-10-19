Pedri: Yamal është më i miri në botë, por duhet të shmangë krahasimet me Messin

Pedri i ka këshilluar Lamine Yamalit të ruajë qetësinë dhe të vazhdojë ta shijojë futbollin, duke e paralajmëruar talentin e Barcelonës të mos e masë veten me Lionel Messin.
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Mesfushori spanjoll nënvizoi se Yamal ka aftësinë të ndryshojë rrjedhën e ndeshjeve me driblimet, golat dhe asistimet e tij. Megjithatë, ai theksoi se 19-vjeçari duhet të fokusohet te përparimi personal, në vend që të përfshihet në krahasime me emrat më të mëdhenj të historisë së futbollit.
Sipas Pedrit, Yamal ka treguar vazhdimisht ambicien për të spikatur dhe për të bërë diferencën sa herë që topi është në zotërimin e tij. Këto cilësi, sipas tij, e kanë kthyer lojtarin në një figurë shumë të rëndësishme për Barcelonën.
“Që në fillim kam vënë re dëshirën e tij për të shkëlqyer dhe për të shijuar lojën. Mjafton ta shohësh kur merr topin për të kuptuar se sa shumë kënaqet duke dribluar, shënuar dhe asistuar. Ai ndikon drejtpërdrejt në rezultatet e ekipit”, deklaroi Pedri.
Reprezentuesi i Spanjës shtoi se vendosja e Yamalit përballë Messit mund t’i shtojë një barrë të panevojshme, veçanërisht për shkak të suksesit të jashtëzakonshëm të futbollistit argjentinas.
“Nuk duhet të krahasohet me askënd. Krahasimi me Lionel Messin e vështirëson gjithçka, pasi bëhet fjalë për lojtarin më të madh në historinë e futbollit”, u shpreh mesfushori i Barcelonës.
Pedri mendon se Yamal duhet të ketë kohën dhe hapësirën e duhur për t’u rritur në mënyrë të natyrshme, pa u ndikuar nga pritshmëritë e mëdha apo nga krahasimet me legjendat e këtij sporti.
“Më e rëndësishmja është të jetë i qetë. Gjërat do të vijnë vetë me kalimin e kohës. Ai është lojtari më i mirë në botë dhe ne duhet ta mbështesim që të ruajë qetësinë dhe të vazhdojë ta shijojë futbollin”, përfundoi Pedri.