Nga Juventusi te kategoritë e ulëta, si u shua ëndrra italiane e Elvis Kabashit

Elvis Kabashi shihej si një nga talentet më të mëdha të futbollit shqiptar. Ende në moshë të re, mesfushori ishte pjesë e Juventusit dhe përfshihej në grumbullimet e ekipit të parë, atëherë të drejtuar nga Antonio Conte. Kjo krijonte bindjen se ai mund të bëhej një figurë e rëndësishme e futbollit italian.
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Rruga e tij, megjithatë, nuk u zhvillua sipas pritshmërive. Kabashi nuk arriti të fitonte një vend në skuadrën e parë të Juventusit dhe nuk e realizoi synimin për të luajtur në nivelet më të larta të futbollit italian.
Emri i tij u përfshi edhe në një debat lidhur me Kombëtaren shqiptare. Në mars të vitit 2013, në moshën 19-vjeçare, ai refuzoi ftesat e përfaqësueses U21 dhe kërkoi që të mos thirrej më, pasi synonte të përfaqësonte Italinë.
“Kam luajtur disa ndeshje për kombëtaren shqiptare të të rinjve dhe u jam shumë mirënjohës për interesin që keni shfaqur për mua deri ditën e sotme, por ju ftoj të mos më thërrisni më në të ardhmen, sepse dëshira ime është të luaj me kombëtaren italiane të futbollit”.
“Shpresoj të mirëkuptoni zgjedhjen time. Në të ardhmen, përgjigje pozitive nga ana ime do të marrë vetëm një ftesë e federatës italiane të futbollit”, thuhej në letrën që Kabashi i kishte dërguar atëkohë FSHF-së.
Vite më vonë, në vitin 2019, futbollisti dha një tjetër version për këtë çështje. Ai deklaroi se letrën nuk e kishte shkruar vetë, por ish-menaxheri i tij, me të cilin pretendonte se kishte pasur edhe probleme ligjore. Kabashi këmbënguli se nuk kishte pasur qëllim të refuzonte Shqipërinë dhe se dëshironte të rikthehej në përfaqësuese.
Pas periudhës te Juventusi, mesfushori u huazua në vitin 2013 te Pescara. Aty nuk pati shumë mundësi aktivizimi dhe regjistroi vetëm një paraqitje në Serie B. Në vitin pasues, ai u largua përkohësisht nga Italia dhe iu bashkua Den Bosch në Holandë, ku luajti 20 ndeshje dhe shënoi dy gola.
Rikthimi në Itali i solli më shumë hapësirë te Pontedera. Kabashi qëndroi dy sezone në këtë klub dhe realizoi gjithsej 10 gola. Megjithatë, në vend që të vijonte ngjitjen drejt niveleve më të larta, karriera e tij u shoqërua nga lëvizje të shpeshta mes skuadrave.
Pas Pontederës, ai luajti për Viterbesen dhe Livornon. Në vitin 2019, mesfushori u transferua te Dinamo e Bukureshtit në Rumani, por qëndrimi atje zgjati pak dhe ai bëri vetëm tri paraqitje në kampionat.
Më pas, Kabashi u kthye sërish në Itali dhe te Renate gjeti një stabilitet më të madh. Gjatë dy sezoneve me këtë skuadër, ai shënoi nëntë gola në kampionat. Pas Renates, kaloi te Como dhe më pas, në vitin 2022, u bashkua me Reggianën.
Reggiana u bë klubi ku ai qëndroi më gjatë pas largimit nga Juventusi. Në harkun e tri sezoneve, Kabashi zhvilloi mbi 70 ndeshje në kampionat, por kjo periudhë nuk u shndërrua në një hap drejt Serie A. Në sezonin 2022/23, ai shënoi gjashtë gola në Serie C, ndërsa skuadra siguroi ngjitjen në kategorinë e dytë të futbollit italian.
Rrugëtimi i mesfushorit u ndikua edhe nga vështirësi dhe ndërprerje të ndryshme. Megjithatë, në mungesë të të dhënave të verifikuara mbi dëmtimet konkrete dhe kohëzgjatjen e tyre, nuk mund të përcaktohet me siguri nëse lëndimet ishin shkaku kryesor që ai nuk arriti nivelin e pritur.
Statistikat tregojnë se Kabashi nuk arriti të krijonte vazhdimësi në nivelet më të larta. Edhe pse në moshë të re ishte pjesë e Juventusit, pjesa kryesore e karrierës së tij u zhvillua në Serie C dhe Serie B, larg skenës së madhe që dikur i parashikohej.
Në vitin 2025, ai u largua nga Reggiana. Në shkurt të vitit 2026, Kabashi u rikthye te Pontedera, ndërsa në verën e po atij viti iu bashkua Perugias, duke vijuar të luajë në kategoritë e ulëta të futbollit italian.