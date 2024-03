Mësohen datat e çerekfinaleve, gjysmëfinaleve dhe finales së Europa Ligës

Pas hedhjes së shortit nga UEFA, tashmë janë zyrtarizuar edhe datat kur do të luhen ndeshjet çerekfinale, gjysmëfinale dhe finalja e madhe e Ligës së Evropës për edicionin 2023/24.

Sot (e premte), në Nyon është hedhur shorti për çerekfinalet e Ligës së Evropës, ku përveç tyre, ekipet kanë mësuar edhe kundërshtarët e mundshëm për gjysmëfinale.

Milan-Roma është dueli më i fortë dhe më interesant i kësaj faze, ndërsa çiftet tjera që do të luajnë janë Liverpool-Atalanta, Bayer Leverkusen-West Ham dhe Benfica-Marseille.

Në gjysmëfinale, fituesi i ndeshjes Benfica-Marseille do të përballej me fituesin e ndeshjes Liverpool-Atalanta, ndërsa fituesi i Milan-Roma do të luante me atë të Bayer Leverkusen-West Ham.

Por, kur do të luhen ndeshjet çerekfinale, gjysmëfinale dhe finale?

Ndeshjet që korrespondojnë me çerekfinalet do të luhen më 11 dhe 18 prill, ndeshjet e para, ndërsa ato kthyese një javë më vonë, në datat 17 dhe 25 të të njëtit muaj.

Gjysmëfinalet e Ligës së Evropës do të luhen më 2 dhe 9 maj, ndërsa ato kthyese pas një jave më 9 dhe 16 maj.

Finalja e madhe e Ligës së Evropës 2023/2024 do të mbahet në stadiumin Dublin në Republikën e Irlandës më 22 maj (e mërkurë).