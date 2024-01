Mes shumë emocionesh, Mourinho u jep lamtumirën e fundit tifozëve të Romës

Jose Mourinho ishte mjaft emocional, teksa u dha lamtumirën e fundit tifozëve të Romës, pas shkarkimit shokues nga klubi italian.

Tekniku portugez i cili udhëhoqi “Giallorossët” drejt triumfit në Ligën e Konferencës në vitin 2022 dhe në finale të Ligës së Evropës sezonin e kaluar, është liruar nga detyra në “Stadio Olimpico” pasi mori vetëm një fitore në gjashtë ndeshjet e fundit në Serie A.

Kontrata e tij me klubin ishte afër skadimit në fund të sezonit, mirëpo Roma reagoi shpejt duke emëruar menjëherë në krye të stolit trajnerin e ri.

Ish-legjenda e klubit Daniele De Rossi ka marrë përgjegjësinë për të drejtuar skuadrën, të paktën deri në qershor të këtij viti.

Largimi i Mourinhos nga Roma ishte një lajm i papritur edhe për tifozët e këtij klubi të cilët ishin mbledhur në numër të madh pranë qendrës stërvitore, për t’i dhënë lamtumirën e fundit 60-vjeçarit.

Ka pasur shumë zëra se Mourinho tani do të vendosë që të drejtojë ndonjë kombëtare me karrierën e tij të jashtëzakonshme që po shkon drejt fundit.

Gjatë verës Mourinho kishte refuzuar mundësinë për të kaluar në Arabinë Saudite, duke vendosur që t’i qëndrojë besnik Romës. /Telegrafi/

🟡🔴 Fans and journalists waited for José Mourinho to leave the AS Roma training ground. 🇵🇹 (@mrccmpnll) pic.twitter.com/seGMwLnKRQ

— EuroFoot (@eurofootcom) January 16, 2024