Mourinho: Kam fituar trofe sepse e dua futbollin

I intervistuar nga “Sky Sport UK”, trajneri i Romës, Jose Mourinho u shpreh rreth suksesit të tij në karrierën si trajner futbolli.

“Në moshën 60 vjeçare kam qenë në gjendje të evoloj dhe të jem i suksesshëm? Është natyra e dikujt që dëshiron të qëndrojë në futboll për shumë vite. Nëse nuk je i dashuruar me futbollin dhe ti ke arritur gjithçka që mund të arrihet në futboll, ndaluni dhe shijoni medaljet tuaja”, raporton “Vocegiallorossa”.

“Ju e shijoni jetën tuaj jashtë futbollit, por nëse e doni futbollin, nuk doni të hiqni dorë. Nëse e doni futbollin, nuk ju duket sikur po plakeni. Ndihesh i freskët, ndihesh i ri dhe kjo ndjenjë zgjat deri në ditët e fundit. Prandaj, motivimi është pjesë e ADN-së.

Rekordi im i fitoreve në Angli, Portugali, Itali dhe Spanjë? Për më tepër, unë fitova në këto katër vende shumë, shumë herët. Nuk më duhej të isha atje për tre, katër apo pesë vjet për të fituar. Ndodhi menjëherë. Në sezonin e parë ose më së shumti në sezonin e dytë.

Mendoj se kjo është për faktin se jam përpjekur të kuptoj ekipin, unë studiova. Unë u përpoqa të përfitoja sa më shumë nga dallimet, duke u përpjekur të zbatoja idetë e mia, por në të njëjtën kohë duke respektuar kulturat lokale dhe, në rastin tim, edhe ndjenjën dhe qasjen lokale ndaj lojës.

Marrëdhëniet me lojtarët? Gjithkush ka nevojë për një mënyrë të ndryshme për të komunikuar, një mënyrë tjetër për të dhënë reagime, për të motivuar. Gjëja më e rëndësishme është të njohësh natyrën e tyre, të dish gjithçka rreth tyre. Atëherë mund të ndërvreproni me ta pothuajse në baza individuale. Do të thosha se është paksa si të shikosh në një restorant dhe të hash a la carte, siç i thonë në frëngjisht. Mos i shikoni sikur janë të gjithë njësoj, sepse të gjithë janë të ndryshëm.

A jam unë lider natyral? Nuk do ta thosha. Në të vërtetë, si i ri do të thosha se isha një udhëheqës i heshtur. Por puna nuk më lejon të jem një udhëheqës i heshtur, gjë që është natyra ime. Unë duhet të jem gjithmonë nën sytë e të gjithëve, duhet të komunikoj vazhdimisht përmes mediave dhe kjo bën një ndryshim të madh.

Çelësi i suksesit mbetet i njëjtë, është e gjitha çështje strategjie. Nuk mund të parashikosh gjithçka, por sa më i përgatitur të jesh, aq më shumë mund të bësh stërvitje. Paparashikueshmëria mund të zvogëlohet dhe kjo ndjehet sikur të bësh zgjedhje dhe vendime më të lehta. Ne e dimë që ndeshjet e futbollit përfshijnë rreziqe, por duhet të përpiqemi t’i reduktojmë duke u përgatitur sa më mirë”./ h.ll/albeu.com