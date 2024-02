Mourinho: Shkarkimi nga Roma më djegu më së shumti, refuzova oferta të mëdha

Jose Mourinho ka folur në lidhje me shkarkimin e tij nga Roma.

Trajneri portugez u shpreh se ky shkarkim i dhëmbi më shumë se çdo gjë tjetër.

“Të jem i shkarkuar nga Roma është gjëja që më djegu më së shumti. Dhashë gjithçka nga vetja”, tha Mourinho.

Tutje, ai zbuloi se ka refuzuar oferta të mëdha për shkak të ekipit romak.

“Në këto tri vite, refuzova të bëhem trajner i Portugalisë me ekipin kombëtar më të mirë ndonjëherë. Gjithashtu pata ofertë të madhe nga Arabia Saudite”, theksoi ai.

