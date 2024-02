Man City synon transferimin e dy yjeve të mëdhenj në verë

Manchester City mund të nisë një transferim të guximshëm të dyfishtë që do të dobësonte ndjeshëm një nga rivalët e tyre më të mëdhenj në Ligën e Kampionëve.

City shijoi një sezon historik 2022/23 pasi skuadra e Pep Guardiolës fitoi tre trofetë, por ndoshta më e rëndësishmja ishte titullin e parë të Ligës së Kampionëve në historinë e klubit.

Klubi anglez nuk bëri një rinovim të madh të skuadrës së Guardiolës verën e fundit, duke sjellë lojtarë si Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Josko Gvardiol dhe Jeremy Doku ndërsa u larguan Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez dhe Cole Palmer.

Megjithëse ishte një janar tipik i qetë në Etihad Stadium – e vetmja punë e rëndësishme ishte kalimi i Kalvin Phillips në huazim te West Ham – kampionët e Ligës Premier thuhet se po planifikojnë dy lëvizje të suksesshme gjatë verës.

Sipas mediumit The Athletic, City mund të tentojë të nënshkruajë me gjermanët Joshua Kimmich dhe Jamal Musiala nga Bayern Munich.

Drejtuesit e Cityt janë admirues të mëdhenj të Kimmich, veçanërisht pasi Pep punoi me mesfushorin gjatë periudhës së tij trevjeçare në krye të Bayernit.

“Megjithëse burimet e Cityt e hodhën poshtë idenë e një lëvizjeje për Kimmich në janar, The Athletic kupton se një lëvizje në verë është një çështje tjetër”, ka shkruar korrespondentit Sam Lee.

Kur Guardiola u lidh me një rikthim në Bayern në sezonin 2019/20, Kimmich pranoi se do të dëshironte të punonte përsëri me spanjollin.

Gjatë karrierës së tij si menaxher, Guardiola ka tentuar të shmangë plaçkitjen e ish-klubeve të tij për lojtarë, megjithëse ta bëjë këtë nuk është e pamundur nëse lojtari dëshiron të largohet.

Lionel Messi ishte shumë afër bashkimit me Cityn në vitin 2020 pasi tha se donte të largohej nga Barcelona, ​​dhe e njëjta gjë mund të ndodhë nëse Kimmich i thotë Bayernit se dëshiron të largohet.

City gjithashtu do të kishte idenë e nënshkrimit të yllit 20-vjeçar Musiala, i cili ende nuk e ka zgjatur kontratën e tij në Bavari përtej skadimit aktual më 2026.

Megjithatë, sipas The Athletic, Guardiola dhe drejtori i futbollit të Cityt, Txiki Begiristain janë duke i dhënë përparësi pozicioneve të tjera për t’u forcuar.

Sezoni i ardhshëm do të jetë finalja e kontratës aktuale të Kimmich dhe aftësia e tij për të luajtur si në mbrojtje të djathtë ashtu edhe në mesfushë e bën atë jashtëzakonisht tërheqës për Guardiolën. /Telegrafi/