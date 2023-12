Ku është Erling Haaland? Guardiola ofron përditësimin e dëmtimit të Haaland

Pep Guardiola ka konfirmuar se Erling Haaland nuk është gati të rikthehet në skuadrën e Manchester Cityt pasi sulmuesi vazhdon rikuperimin nga lëndimi.

CFARE NDODHI?

Haaland po lufton me një dëmtim në këmbë që e ka mbajtur jashtë fushës që nga 6 dhjetori, pasi ka humbur dy ndeshjet e fundit të skuadrës së tij në Premier League si dhe fitoren e tyre në Kupën e Botës për Klube. Tifozët janë të etur për ta parë norvegjezin përsëri në grup, por Guardiola thotë se do të duhet të presin edhe pak.

ÇFARË THA GUARDIOLA

Ai i tha Amazon Prime: “Ai nuk është ende me ekipin. Ai ndihet më mirë me kockën e tij, por ai nuk ka bërë asnjë seancë stërvitore me ne. Fatkeqësisht dhjetori është kaq i ngjeshur me kaq shumë ekipe. Janari është kaq i ngjeshur. Shpresojmë që në janar ai mund të kthehet me ne”.

Haaland do të mungojë në ndeshjet e kampionëve të Premierligës kundër Evertonit të mërkurën dhe Sheffield United të shtunën. City ka fituar katër dhe ka barazuar një nga pesë ndeshjet që ka luajtur pavarësisht mungesës së sulmuesit i cili ka 19 gola nga 22 paraqitje në të gjitha garat. /AlbEu.com/