Kolumbi – Portugali, publikohen 11-shet zyrtare: Diaz dhe Ronaldo në kërkim të kreut të grupit

Kolumbia dhe Portugalia janë gati për përballjen e madhe që pritet të përcaktojë skuadrën që do ta mbyllë grupin në vendin e parë.

Të dyja kombëtaret tashmë i kanë bërë publike formacionet zyrtare, me trajnerët që kanë vendosur të aktivizojnë lojtarët më cilësorë për këtë sfidë me peshë.

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Te Portugalia, synimi është të vuloset epërsia në grup përmes përvojës së Ronaldos dhe fantazisë së Bruno Fernandes, ndërsa Kolumbia i beson frymëzimit të James Rodriguez dhe ritmit të Luis Díaz.

Skuadra që del fituese nga kjo ndeshje pritet të krijojë një avantazh të rëndësishëm në luftën për kreun e grupit, duke rritur edhe shanset për një short më të lehtë në fazën eliminatore.

Takimi nis në ora 01:30 dhe vlerësohet si një prej dueleve më të forta të kësaj faze të grupeve.

Kolumbia: Vargas; Santiago Arias, Sánchez, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Córdoba.

Portugalia: Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.


Shtuar 28.06.2026 00:36

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