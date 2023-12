Klopp zbulon zgjidhjen e mundshme për problemet e Liverpool-it

Jurgen Klopp zbuloi një zgjidhje të mundshme për problemet e mbrojtësit të majtë të Liverpool-it pasi Kostas Tsimikas iu bashkua Andy Robertson në dhomën e lëndimeve.

CFARE NDODHI?

Pasi Robertson lëndoi shpatullën e tij gjatë pushimit të fundit ndërkombëtar dhe iu nënshtrua një operacioni, Tsimikas, të shtunën, zhvendosi shpatullën e tij pasi u përplas me Bukayo Saka të Arsenalit në fushë. Me të dy mbrojtësit e majtë jashtë me lëndime afatgjata, trajneri i Liverpoolit, Klopp po planifikon të vendosë Joe Gomez në anën e majtë si një opsion i improvizuar, shkruan AlbEu.com.

Pasi luajtën një barazim zhgënjyes pa gola kundër një skuadre të bllokuar të Manchester United fundjavën e kaluar, Reds u penguan përsëri në një barazim 1-1 në shtëpinë e tyre nga liderët e ligës Arsenal. Gabriel Magalhaes hapi rezultatin për mysafirët në fillim të pjesës së parë, por përpjekja e shkëlqyer solo e Mohamed Salah i ndihmoi ata të rivendosnin barazinë në lojë.

ÇFARË THA JURGEN KLOPP

Duke folur me gazetarët, Klopp tha: “Do të shohim. A mund t’i luajë Joey të gjitha ndeshjet që vijnë tani deri – nuk e di kur – Robbo do të kthehet? Kosti tani është patjetër jashtë për një kohë, kështu që nuk e di , duhet të shohim. Nuk pata kohë tani për ta menduar mirë, por dikush do të luajë në pozicionin që jam shumë i sigurt. Është padyshim shumë e vështirë për ne, është vërtet e vështirë.

“Ju keni lëndime ndonjëherë dhe ne i pranojmë të gjitha, por një klavikulë e thyer është me të vërtetë e keqe sepse kërkon shumë kohë. E njëjta gjë që pati Robbo: një dëmtim tjetër, por që kërkon gjithashtu shumë kohë, siç e dimë të gjithë. Të gjithë e dimë se kemi nevojë fat në këto momente për të kaluar dhe tani do të kemi Joey-n atje dhe vetëm duhet të sigurohemi që ta vendosim atë në leshi pambuku dhe duhet të sigurohemi që ai të jetë gjithmonë gati për lojërat.” /AlbEu.com/