Klopp nervozohet me talljen e gazetarit, e quajti injorant edhe pse ai i kërkoi falje

Liverpooli ka shënuar fitore ndaj Sheffield United me rezultat 2-0 në ndeshjen e djeshme të vlefshme për xhiron e 15-të, ku golat i shënuan Virgil van Dijk dhe Dominik Szoboszlai.

Pas takimit, Jurgen Klopp ka komentuar atë që ka parë dhe gjatë intervistës ka hyrë në një konflikt të vogël me gazetarin që drejtonte emisionin, të cilin e ka quajtur “injorant”.

Liverpool është dy pikë pas liderit Arsenal, por Klopp nuk ishte në humor të mirë apo për të bërë shaka.

Marcus Buckland, mikpritës i Amazon Prime Sport, shkaktoi reagimin e Klopp, kur e pyeti me shaka se cili është orari i preferuar për gjermanin për ndeshjen e ardhshme, pasi ky i fundit vazhdimisht ka theksuar se nuk i pëlqen orari prej 13:30 dhe pikërisht në këtë kohë Liverpooli do të luajë kundër Crystal Palace të shtunën.

