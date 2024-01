Jurgen Klopp përballë një sfide të jashtëzakonshme pas vendimit për t’u larguar nga Liverpooli

Kombëtarja gjermane e futbollit është e vendosur të testojë vendosmërinë e Jurgen Klopp pasi trajneri në largim i Liverpool pretendoi se ai do të bënte një vit pushim nga sporti pasi të largohej nga Anfield në fund të sezonit. 56-vjeçari është admiruar nga vendi i tij dhe ai mund të pasojë Julian Nagelsmann pas Euro 2024.

Nagelsmann u vendos në krye të ekipit në fazë të përkohshme pasi Hansi Flick u shkarkua, por kontrata e tij është në fuqi vetëm deri në fund të Kampionatit Evropian.

Tani, me Klopp që po shkon drejt largimit nga Anfield, ai shihet si një kandidat për të kryesuar ekipin kombëtar. Zëvendëspresidenti i DFB-së, Ronny Zimmerframe, zbuloi se Klopp do të jetë një figurë udhëheqëse për pozicionin vakant së shpejti.

“Unë nuk mendoj se duhet të flasim për faktin se Jurgen Klopp është një trajner brilant. Nuk duhet të flasim as për faktin se ai mund të jetë edhe kandidat për trajner për kombëtare. Por koha për të bërë urime si këto ishin Krishtlindjet. Pas Evropianit do të flasim për trajnerin e kombëtares dhe jo për atë që mund të dëshirojmë. Por, unë mund të planifikojmë me Jurgen Klopp, si shumë të tjerë mendoj”, ka thënë ai.

Klopp këmbënguli se ai nuk do të konsideronte një punë tjetër menaxheriale brenda një viti pas largimit të tij nga Liverpooli, por nëse tundimi për të udhëhequr vendin e tij është i tepërt, mbetet për t’u parë. Ai kishte planifikuar të bënte një pushim të ngjashëm nga futbolli pas largimit të tij nga Borussia Dortmund në 2015, por pranoi punën në Liverpool brenda pesë muajsh.

Një punë në ekipin kombëtar është shumë më pak sfiduese sesa një rol në klub, ndoshta duke i dhënë mundësinë Kloppit që të lehtësojë veten përsëri në menaxhim. DFB madje mund ta lejojë atë të shohë pushimin 12-mujor nëse gjermani angazhohet për ekipin e tij kombëtar në 2025, duke lejuar një vit përgatitje përpara Kupës së Botës, me një njeri jashtëzakonisht të dëshmuar në krye. /Telegrafi/