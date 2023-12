Kjo është pse tifozët e Bundesligës do të kenë 12 minuta heshtje

Tifozët e Bundesligës po planifikojnë një heshtje 12-minutëshe në të gjitha ndeshjet e ligës këtë fundjavë për të protestuar kundër shitjes së mundshme të të drejtave televizive.

CFARE NDODHI?

Klubet e tifozëve dhe “ultrat” nga disa prej klubeve më të mira të Gjermanisë, veçanërisht mbështetësit e Bayern Munich dhe Borussia Dortmund, njoftuan të premten raporton Sportschau, se do të qëndrojnë të heshtur për 12 minutat e para të ndeshjeve të ardhshme të skuadrave të tyre.

SHPJEGIMI

Për muaj të tërë, tifozët kanë demonstruar në ndeshjet e Bundesligës me banera nga shqetësimi se liga do të nënshtrohej presion nga një investitor për të ndryshuar strukturën e garës dhe për t’i dhënë përparësi shikuesve televizivë mbi tifozët e pranishëm në stadiume. Organizatat e tifozëve pretendojnë se theksi i madh i Bundesligës ndaj audiencës së zhurmshme dhe stadiumeve të mbushura me Gjermani është “arma e tyre më e madhe” në marketing dhe se protesta e tyre e heshtur do të kthente më shumë kokë. Demonstratat filluan kur dy skuadrat kryesore të futbollit për meshkuj në Gjermani vendosën, me një diferencë të vogël, të ecin përpara me bisedimet për të lejuar një firmë investimi të blejë një pjesë të të ardhurave të ardhshme televizive dhe marketingu në këmbim të një pagese një herë. Liga thotë se ka “disa palë të interesuara” dhe se aksionet do të kufizohen në 8% gjatë një periudhe 20-vjeçare, shkruan Albeu.com.

A E DINI?

Tifozët kishin fituar më herët përmes protestave të tyre kur ata luftuan kundër fillimit të ligës të hënën në mbrëmje. Fillimi u pa si një vendim i favorizuar nga marketingu, pasi u lejoi transmetuesve të kishin një ditë shtesë transmetimi, ndërsa e bëri të vështirë për tifozët të vizitonin stadiumin gjatë natës së javës. /Albeu/