Juventusi miraton deri në 250 milionë euro kapital shtesë, të paktën 100 milionë priten për investime të reja

Përforcimi i ekipit të parë pritet të jetë në qendër të investimeve të Juventusit, pas miratimit nga aksionarët të një shtimi të kapitalit deri në 250 milionë euro. Drejtuesit parashikojnë që të paktën 100 milionë euro nga kjo shumë të shkojnë për investime të reja.
Football Italia, duke cituar Gazzetta dello Sport, raporton se në mbledhjen e së martës në stadiumin Allianz, 99.9 për qind e aksionarëve mbështetën dhënien e autorizimit për bordin që të fillojë procedurat.
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Përmes këtij procesi, klubi kërkon të stabilizojë financat dhe të bëhet më konkurrues në aspektin sportiv. Fondet do të krijojnë gjithashtu mundësi për investime në asetet strategjike, mes të cilave stadiumi dhe zhvillimi i markës së Juventusit.
Ky hap ndërmerret në kushtet e vështirësive financiare me të cilat përballen bardhezinjtë. Për sezonin 2025/26, llogaritë evidentuan 66 milionë euro humbje, nga 58.1 milionë euro që ishin regjistruar një sezon më parë. Mungesa e kualifikimit në Ligën e Kampionëve ishte ndër shkaqet kryesore të përkeqësimit të këtij treguesi.
Mbështetjen për financimin e ka garantuar Exor, që zotëron 65.4 për qind të aksioneve dhe është aksionari kryesor i Juventusit. Kompania është angazhuar të sigurojë jo vetëm kontributin që i takon në shtimin e kapitalit, por edhe çdo pjesë që aksionarët e tjerë mund të mos e mbulojnë.
Si dëshmi e kësaj mbështetjeje financiare për klubin, Exor ka derdhur tashmë një paradhënie prej 60 milionë eurosh.
Plani parashikon që rreth 45 deri në 50 për qind e fondit të përgjithshëm të shërbejë për forcimin e bilancit financiar në sezonin aktual dhe në atë pasues. Për investime do të vihet në dispozicion pjesa tjetër, e përllogaritur në afërsisht 100 milionë euro, me ekipin e parë në krye të prioriteteve.
Për merkaton e janarit, drejtori i përgjithshëm Giovanni Carnevali ka dhënë zotimin se përgatitjet do të trajtohen me seriozitet dhe angazhim. Megjithatë, ai ka sqaruar se hapësira e veprimit të klubit mbetet e kufizuar nga marrëveshja me UEFA-n për zgjidhjen e çështjeve financiare.
Për rrjedhojë, edhe me fondet që pritet të ketë për afrime të reja, Juventusi do të duhet të tregohet i kujdesshëm në lëvizjet e tij në tregun e transferimeve.
Informacionet për këto investime të mundshme pasojnë suksesin 2-0 kundër Napolit. Me golat e Kerim Alajbegović dhe Jérémie Boga, ekipi i Luciano Spallettit siguroi tri pikë të rëndësishme, ndërsa presioni ndaj trajnerit italian u zbut.
Miratimi i kapitalit shtesë është pjesë e synimit të Juventusit për të përmirësuar kushtet financiare dhe sportive. Një nga hapat e parë për realizimin e këtij objektivi mund të vijë gjatë afatit kalimtar të janarit.