‘Jo realistike’ – Arsenali nuk ka gjasa të nënshkruajë me sulmuesin në janar

Mikel Arteta ka sugjeruar që Arsenali nuk do të nënshkruajë me një sulmues të ri në janar, pavarësisht një dëmtimi tjetër të Gabriel Jesus, duke e konsideruar atë ‘jorealistike’.

CFARE NDODHI?

Topçinjtë po shohin më shumë pyetje për opsionet e tyre të sulmit pas humbjes 2-0 ndaj Liverpoolit në raundin e tretë të FA Cup. Arteta pa që skuadra e tij të krijonte mjaft raste në atë lojë për të fituar disa ndeshje, por asnjëra prej tyre nuk u shfrytëzua dhe një rrugë tjetër drejt fitimeve të mëdha në sezonin 2023-2024 është mbyllur.

Gabriel Jesus u ul në një takim në shtëpi me Liverpoolin pasi mori një tjetër dëmtim, ndërsa Eddie Nketiah u fut vetëm nga stoli dhe sulmuesi gjerman Kai Havertz dështoi edhe një herë. I pyetur më pas nëse do të kërkojë të sjellë më shumë fuqi zjarri, Arteta tha për beIN Sports: “Për momentin nuk duket realiste. Ajo që është puna ime dhe ajo që duhet të bëjmë është të përmirësojmë lojtarët tanë dhe të përpiqemi të marrim rezultate më të mira me lojtarët që kemi”. /AlbEu.com/