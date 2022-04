Dy ekipet angleze kanë filluar interesimin për mesfushorin brazilian të Lyon, Lucas Paqueta.

Lyon është i gatshëm ta shesë por shifra për të cilën e vlerëson është tepër e lartë, rreth 70 milionë euro.

Por nëse ky transferim do të realizohet, Milani do të fërkoj duart pasi kur lojtari kaloi nga Italia në Francë, në kontratë ishte edhe marrëveshja e një përqindjeje që do të përfitonte Milani nëse Lyon do ta shiste te ndonjë klub tjetër.