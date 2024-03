“Ishte një ëndërr”, ylli 17-vjeçar i Barcelonës ka bërë histori pas debutimit me Spanjën

Edhe pse Spanja përfundoi duke humbur 1-0 nga Kolumbia në Londër, ishte një natë për t’u mbajtur mend për Pau Cubarsi, vorbulla e të cilit vazhdoi disa momente kur ai bëri debutimin e tij ndërkombëtar.

17-vjeçari zëvendësoi Aymeric Laporte në minutën e 83-të, dhe duke e bërë këtë, u bë mbrojtësi më i ri ndonjëherë që luajti për La Roja, duke thyer rekordin e mbajtur më parë nga Sergio Ramos.

Ai është gjithashtu lojtari i dytë më i ri ndonjëherë që debuton për skuadrën e parë të Spanjës, pas shokut të skuadrës së Barcelonës, Lamine Yamal.

Cubarsi ishte i kënaqur për debutimin e tij në Londër dhe këtë e tregoi për media pas ndeshjes.

“Jam shumë krenar për debutimin tim pasi ishte një ëndërr që e kam pasur që kur isha fëmijë”, ka thënë fillimisht Cubarsi.

“Jam mirënjohës për besimin e trajnerit dhe do të përpiqem ta shfrytëzoj sa më shumë duke dhënë më të mirën time. Unë gjithmonë përpiqem të jem unë dhe të luaj me qetësi”, përfundoi mbrojtësi i Barcelonës.

Cubarsi do të ketë mundësinë të bëjë paraqitjen e tij të dytë gjatë miqësores së javës së ardhshme me Brazilin në Santiago Bernabeu dhe nëse vazhdon të impresionojë për Barcelonën nga tani deri në fund të sezonit, ai mund të jetë në Kampionatin Evropian të kësaj vere. /Telegrafi/

Spain's three youngest debutants are from La Masia 🌟

1️⃣ Lamine Yamal – 16 Years Old

2️⃣ Pau Cubarsí – 17 Years Old

3️⃣ Gavi – 17 Years Old

𝐅𝐔𝐓𝐁𝐎𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 💙❤️ pic.twitter.com/k1WSTOAq8F

— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 22, 2024