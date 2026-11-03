Ish-trajneri i Milanit drejt Fenerbahces, a do të ketë Vedat Muriqi një teknik të ri?

Fenerbahce është afër emërimit të Sergio Conceicaos në krye të skuadrës, një hap që do ta rikthente portugezin në futbollin evropian, këtë herë në Turqi.
Sipas mediumit turk Haberturk, ish-trajneri i Milanit dhe klubi nga Stambolli kanë arritur mirëkuptimin për bashkëpunimin. Tekniku pritet të shkojë në Turqi gjatë ditëve të ardhshme, për të mbyllur bisedimet dhe për të zyrtarizuar marrjen e detyrës.
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Raportimet më të fundit bëjnë të ditur se marrëveshja parashikon një kontratë prej një viti e gjysmë. Fenerbahce synon që Conceicao të jetë në Stamboll përpara përballjes së Ligës së Kampionëve me Liverpoolin, e cila është caktuar të luhet më 4 nëntor.
Stoli i klubit mbeti vakant më 27 tetor, kur përfundoi bashkëpunimi me Ismail Kartalin. Pas largimit të tij, përgjegjësia për drejtimin e përkohshëm të ekipit iu besua Dirk Kuyt.
Pas vështirësive të kaluara, Fenerbahce kërkon të gjejë sërish rezultatet pozitive dhe afrimi i Conceicaos konsiderohet një hap me rëndësi në këtë drejtim.
Mediat turke shkruajnë se portugezi ka qenë ndër kandidatët kryesorë të drejtuesve. Klubi kishte marrë në konsideratë edhe gjermanin Julian Nagelsmann, por bisedimet me të nuk sollën marrëveshjen e synuar, duke bërë që vëmendja të përqendrohej përfundimisht te Conceicao.