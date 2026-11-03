Ish-trajneri i Milanit drejt Fenerbahces, a do të ketë Vedat Muriqi një teknik të ri?

Ish-trajneri i Milanit drejt Fenerbahces, a do të ketë Vedat Muriqi një teknik të ri?

Fenerbahce është afër emërimit të Sergio Conceicaos në krye të skuadrës, një hap që do ta rikthente portugezin në futbollin evropian, këtë herë në Turqi.

Sipas mediumit turk Haberturk, ish-trajneri i Milanit dhe klubi nga Stambolli kanë arritur mirëkuptimin për bashkëpunimin. Tekniku pritet të shkojë në Turqi gjatë ditëve të ardhshme, për të mbyllur bisedimet dhe për të zyrtarizuar marrjen e detyrës.

Të lidhura

None found

Raportimet më të fundit bëjnë të ditur se marrëveshja parashikon një kontratë prej një viti e gjysmë. Fenerbahce synon që Conceicao të jetë në Stamboll përpara përballjes së Ligës së Kampionëve me Liverpoolin, e cila është caktuar të luhet më 4 nëntor.

Stoli i klubit mbeti vakant më 27 tetor, kur përfundoi bashkëpunimi me Ismail Kartalin. Pas largimit të tij, përgjegjësia për drejtimin e përkohshëm të ekipit iu besua Dirk Kuyt.

Pas vështirësive të kaluara, Fenerbahce kërkon të gjejë sërish rezultatet pozitive dhe afrimi i Conceicaos konsiderohet një hap me rëndësi në këtë drejtim.

Mediat turke shkruajnë se portugezi ka qenë ndër kandidatët kryesorë të drejtuesve. Klubi kishte marrë në konsideratë edhe gjermanin Julian Nagelsmann, por bisedimet me të nuk sollën marrëveshjen e synuar, duke bërë që vëmendja të përqendrohej përfundimisht te Conceicao.


Shtuar 3.11.2026 11:02

Tags: , , ,
A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?

A mund t’i ndalohet Infantinos kandidimi për një mandat tjetër në krye të FIFA-s?
Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim

Juventusi kërkon përforcim në sulm për janarin, pesë kandidatë në shqyrtim
Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes

Egnatia përballet me sfidën më të vështirë në letër, skuadra e Nevil Dedes merr një goditje para ndeshjes
Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt

Tre klube të Premier League interesohen për yllin e Galatasarayt
Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali

Arteta kërkon ekspertizën e NASA-s dhe Google për të frenuar lëndimet te Arsenali
Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren

Albano Aleksi: Egnatia ka ardhur në Rumani për të dhënë maksimumin dhe për të synuar fitoren
Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit

Como barazon rekordin historik të Ligës së Kampionëve pas triumfit 9-1 ndaj Lensit
Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane

Egnatia synon rezultat pozitiv në Rumani në një mbrëmje me 35 ndeshje evropiane