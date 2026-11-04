Hugo Solozabal mbështet portierin Owono pas vdekjes së Jesus de Miguelit

Hugo Solozabal mbështet portierin Owono pas vdekjes së Jesus de Miguelit

Hugo Solozabal, futbollist i FC Andorra, ka shprehur ngushëllimet për familjen dhe miqtë e Jesus de Miguelit. Vdekja e tij të martën, në moshën 30-vjeçare, ka tronditur futbollin spanjoll.

Solozabal ka mbështetur gjithashtu bashkëlojtarin e tij, portierin Jesus Owono, i cili u përplas me De Miguelin gjatë ndeshjes së të hënës. Portieri nga Guinea Ekuatoriale pati një kontakt të fortë në fushë me sulmuesin, i cili më pas pësoi arrest kardiak.

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De Miguel ndërroi jetë një ditë më vonë, megjithë përpjekjet e mjekëve për ta shpëtuar.

Në reagimin e tij publik, Solozabal tha se Owono është prekur thellë nga ngjarja dhe kërkoi që përplasja të kuptohet si një incident i paqëllimshëm. Ai e përshkroi portierin si shok skuadre dhe mik, duke theksuar se njerëzit që e njohin e dinë sa po vuan dhe se ai nuk do t’i bënte kurrë dëm dikujt me dashje.

Vdekja e De Miguelit ka sjellë pikëllim të madh në futbollin spanjoll. Futbollistë, klube dhe personalitete të sportit kanë reaguar për ta nderuar.


Shtuar 4.11.2026 11:42

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